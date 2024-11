Modrić će ponovo grijati klupu?! Ancelotti nema mjesta za kapetana: 'Takvi igrači nemaju ego'

Real Madrid je zapao u duboku rezultatsku krizu i još ne pronalazi način da svoju zvjezdanu momčad usmjeri na pobjednički put. Kada se prošloga ljeta Kylian Mbappé pridružio kraljevskoj momčadi, doimalo se da će biti gotovo nepobjediva. Sada su, nakon dugog kaskanja za Barcelonom, konačno poraženi od strane katalonskog velikana u Madridu (0:4), a uslijedio je i poraz od Milana u Ligi prvaka (1:3). U subotu mogu preokrenuti stvari protiv Osasune, a Carlo Ancelotti je o svemu govorio za Marcu. Govorio je o trenutačnome stanju u Real Madridu, ali otkrio ponešto i o vlastitoj karijeri.

Upitan je s kojim je nogometašima imao poseban odnos. "Prvi je Paolo Maldini. Poseban igrač u mojim očima. Bio mi je suigrač, postao mi je kapetan, mnogo mi je pomogao u Milanu. Zaista smo imali snažnu, fantastičnu, vezu. U tu grupu spada i Zlatan Ibrahimović, uslijed jakog karaktera. Sa najvažnijim igračima u ekipi je najlakše izaći na kraj. Možda imaju veliki ego, ali to im može biti motivacija. Nije problem veliki ego ako se dokažeš na terenu i dobro se ponašaš", rekao je talijanski stručnjak pa dodao:

"Suigrači će uvijek priteći i pomoći. Najlakše mi je bilo da treniram prošlosezonsku ekipu Reala, jer je ego u svlačionici bio nizak. Veterani poput Modrića, Kroosa, Carvajala ili Nacha nemaju ego. Oni su služili kao primjer svima. Naši odnosi bili su sjajni. Nijedan igrač se nije žalio što ne igra. To je za trenera ostvarenje sna."

Ono što je sigurno, jest da Ancelotti mora pronaći način na koji će Kyliana Mbappéa uklopiti u momčad. Modrić je bio instrumentalan u davanju lopti za kojima su hitronogi napadači mogli juriti, no Barcelonina obrana pokazala je iznimnu slabost takvog pristupa. Mbappé je čak osam puta bio u zaleđu, a pritom su mu poništena dva pogotka u ključnim trenucima utakmice. Dakako, velik dio krivnje je na samome Francuzu, no evidentno je da su promjene nužne. AS tako najavljuje promjenu u prvoj postavi i povratak Luke Modrića na klupu.

Nova bi formacija madridskog kluba trebala biti 4-3-3. Modrić bi trebao više vremena provesti na klupi, kako je to bilo i prošle sezone. "Hrvat, kao i cijela momčad, još nije pronašao najbolju formu. U subotu će na početku utakmice biti na klupi", zaključuje španjolski list. Koja god Ancelottijeva kombinacija bila, preostale su mu još četiri utakmice da izbori izravan plasman u osminu finala Lige prvaka, a nastavak loših rezultata ne može si dopustiti niti u domaćem prvenstvu gdje im gradski rival Atletico dahće za vratom sa bodom zaostatka.

