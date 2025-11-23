Naši Portali
NBA LIGA

Miami u Philadelphiji došao do četvrte uzastopne pobjede

NBA: Miami Heat at Chicago Bulls
KAMIL KRZACZYNSKI/REUTERS
VL
Autor
Gordan Gabrovec/Hina
23.11.2025.
u 22:37

Košarkaši Miamija slavili su sa 127-117 na gostovanju u Philadelphiji u prvoj utakmici nedjeljnog programa u NBA ligi i tako su došli do 11. pobjede u sezoni, a četvrte zaredom

Domaća momčad nijednom tijekom dvoboja nije uspjela doći u prednost, a Miami je najvećih +16 imao u drugoj četvrtini. Sixersi su na osam i pol minuta prije kraja došli na samo dva koša zaostatka (103-105), ali su gosti u sljedeće četiri minute napravili 13-2 i prelomili dvoboj.

Norman Powell je s 32 koša bio najbolji strijelac Miamija. Jaime Jaquez je kao igrač s klupe ubacio 22 poena (šut 10/12) i podijelio sedam asistencija, ali centri Heata su obavili sjajan posao: Kel'el Ware je spojio 20 koševa i 16 skokova, a Bam Adebayo je imao 18 poena i 13 skokova.

Tyrese Maxey je s 27 koševa bio najbolji strijelac domaće momčadi, a veteran Andre Drummond je imao čak 23 skoka uz 14 poena. Trendon Watford je predvodio igrače s klupe sa 19 koševa, devet skokova i sedam asistencija.

Miami je s učinkom 11-6 na trećem mjestu u Istočnoj konferenciji koju predvode Detroit Pistonsi s 14-2, a Toronto je drugi s 11-5. Philadelphia je na devetoj poziciji s učinkom 9-7. 
Philadelphia 76ers Miami Heat nba

