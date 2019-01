Marko Rog: Nadam se da ću u Sevilli dobiti priliku

Hrvatski 23-godišnji nogometni reprezentativac Marko Rog, koji je u utorak potpisao za Sevillu, rekao je na predstavljanju kako je imao više ponuda, ali da je odabrao Sevillu jer očekuje igrati ondje.

- Istina je, imao sam interes još nekih klubova, no ovo je bila jako dobra odluka za mene. Razgovarao sam s ljudima iz kluba te se nadam da će mi dati priliku igrati. Zbog toga sam došao ovdje - rekao je na konferenciji za medije podno stadiona Sanchez Pizjuan.

Rog je u ponedjeljak navečer došao iz Napolija na šestomjesečnu posudbu. U drugoplasiranoj momčadi talijanskog prvenstva nije bio zadovoljan minutažom pa je odlučio otići. Pod vodstvom trenera Carla Ancelottija ove je sezone sudjelovao u 11 utakmica tijekom kojih je zabio jedan gol.

- Imao sam u ekipi trojicu Španjolaca pa sam pričao sam s njima, a također sam razgovarao i s Ivanom Rakitićem. Svi su me podržali u odluci da prijeđem. Svi smatraju da je ovo dobra prilika - rekao je Rog.

On je u utorak ujutro prvi put trenirao s novim suigračima, nakon što je prošao liječničko testiranje i potpisao ugovor. Vježbao je odvojeno od ostatka momčadi, a trener Pablo Machin ga je zatim uvrstio na listu od 19 igrača koji putuju u Barcelonu. Ondje će Sevilla u srijedu braniti prednost od 2-0 iz prve utakmice četvrtfinala kupa.

- Dobro se osjećam, poštujem trenerovu odluku kakva god ona bude. Tek sam došao ovdje, a bude li on smatrao da mogu pomoći ekipi, bit ću na raspolaganju - napomenuo je Rog.

Posljednju utakmicu odigrao je 22. prosinca za Napoli protiv SPAL-a. Upitan je li uoči dolaska razgovarao s predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza Davorom Šukerom, koji je igrao za Sevillu od 1991. do 1996., odgovorio je da nije.

- Znam da je on ovdje ostavio veliki utjecaj i koliko je važan za ovaj klub, no iskreno nisam razgovarao s njim. Razgovarao sam samo s Rakitićem od hrvatskih igrača - rekao je Rog.

Ivan Rakitić je posljednji hrvatski nogometaš koji je nosio dres Seville, od siječnja 2011. do lipnja 2014. godine, kada je prešao u Barcelonu. Posljednju sezonu bio je kapetan Seville.

Po završetku konferencije za medije Rog je zakoračio na travnjak stadiona Sanchez Pizjuan u bijelom dresu s crvenim brojem 20 dok je odzvanjala himna Seville koja je tjednima pregovarala s Napolijem oko prelaska Roga čiji je ugovor na kraju sezone htjela otkupiti.

Na kraju se nisu uspjeli dogovoriti oko toga pa je hrvatski nogometaš zasad samo posuđen. No sportski direktor Joaquín Caparros otkrio je kako će na ljeto pokušati otkupiti ugovor.

- Točno je da nema opcije otkupa njegovog ugovora, no dobro, igrač je bio obnovio svoj ugovor pa je nastala situacija... Bili smo jako zainteresirani za tog momka, jer se dobro uklapa u naš profil - rekao je Caparros.

- Nadamo se da će igrač htjeti pritiskati i da će na kraju sve izaći kako želimo. Još uvijek razgovaramo s Napolijem, no u ovom trenutku je najbitnije da uživamo u igraču kojeg smo htjeli i da imamo vrhunsku momčad - dodao je odbivši otkriti detalje pregovora.

- Marko Rog je nogometaš kojeg smo već neko vrijeme pratili, ne samo ove sezone, nego i prijašnjih sezona. On nam može povećati konkurentnost, on se uklapa u velike zahtjeve koje tražimo od nogometaša tako da je on dodatni plus za momčad. Razgovarali smo s njime prije nego je došao te nam je tada bio rekao kako unatoč velikom broju ponuda koje je zaprimio želi doći u Sevillu. On se uklapa u naš profil što nam je izuzetno bitno - istaknuo je sportski direktor.

Rekao je da sada ovisi o treneru Pablu Machínu kako i gdje će ga koristiti.

- Rog se može odlično prilagoditi na tri-četiri poziciji pa će trener odlučiti hoće li ga stavljati na centru, više unutra ili ga pomaknuti na lijevu ili desnu stranu. On je u svakom slučaju nogometaš koji se dobro nadmeće. S obzirom da igramo u tri natjecanja i to vrlo zahtjevna (prvenstvo, kup i Europska liga) sigurno će nam puno pomoći - istaknuo je Caparros.

Rog je treći igrač kojeg je Sevilla dovela ovaj mjesec. Iz Barcelone je kupila 23-godišnjeg napadača Munira El Haddadija a iz Ajaxa je dovela 20-godišnjeg braniča Maximiliana Wobera.

Također je sa Salzburgom postigla sporazum o prelasku 26-godišnjeg napadača Munasa Dabbura koji će doći u Sevillu iduće ljeto.

"Na ovom teškom tržištu sada obavili smo fantastičan posao. Doveli smo trojicu igrača s ogromnom perspektivom, igrače sadašnjosti, ali i budućnosti. Igrače stare 20, 22 godine... Igrače, a to je bitno, koji dolaze iz Ajaxa, Barcelone i Napolija“, izjavio je Caparrós.

- Imamo 24 igrača top igrača pa uz sve poštovanje prema ekipama koje su iznad nas, imamo najuravnoteženiju momčad kada se uzmu u obzir godine, broj igrača i kvaliteta - zaključio je sportski direktor Seville.