Majer oduševio prvog Hrvata u Rennesu: Podsjeća na Prosinečkog u najboljim danima

Bivši nogometaš Dinama Lovro Majer je postigao prvijenac za francuski Rennes, postigavši drugi pogodak u 28. minuti za pobjedu 2:0 nad Montpellierom. Majer, koji u svakome nastupu za Rennes potvrđuje svoju visoku europsku klasu, za izvedbu protiv Montpelliera na Sofascoreu ocijenjen je sa 7.9, te je bio drugi najbolje ocijenjeni nogometaš Rennesa, iza igrača utakmice Marina Terriera (8.3).

Majer sada ima ukupno sedam nastupa za Rennes, dva u Konferencijskoj ligi te pet u francuskom prvenstvu u kojemu ima prosjek ocjena 7.20. Treći je najbolje ocijenjeni nogometaš kluba iz Bretagne.

Dugoročno uz vatrene

Izvrsni nastupi Lovre Majera (23) u francuskoj ligi potaknuli su list Le Figaro da mu posveti tekst pod naslovom “Što ako je Rennes pronašao novog Luku Modrića?”.

– Dok se razvija uz svog idola, Majer namjerava svoje ime dugoročno vezati za vatrene – piše francuski list.

Poveznica Modrića i Majera je u tome što su obojica bili Dinamove desetke, obojica su iz Dinama otišli s 23 godine te obojica s plavima imaju po tri naslova prvaka. No Majer nije bio prvi Hrvat po ukusu Rennesovih stručnjaka. Još tamo 1971. godine Rennes je iz Maribora angažirao tada 28-godišnjega Zdenka Kobeščaka, prije toga sjajnoga, brzonogoga Dinamova krilnoga igrača i jugoslavenskog reprezentativca s dva nastupa.

– U Rennes sam došao netom nakon to je taj klub bio osvojio francuski kup. Istoga ljeta u Brestu smo se sučelili s Marseilleom, predvođenim Magnussonom i Skoblarom, u Superkupu. Završilo je 2:2, postigao sam pogodak u toj utakmici, a objema momčadima bio je pripisan taj trofej – kaže nam 77-godišnji Kobeščak, inače Dinamova trenerska legenda, stručnjak koji je stvorio niz reprezentativaca, dobitnik Državne nagrade za sport “Franjo Bučar” 2014. godine.

Foto: Domenic Aquilina via www.imago-images.de 11.11.2021., Malta - Kvalifikacijska utakmica za Svjetsko prvenstvo, skupina H, Malta- Hrvatska. Mario Pasalic, Lovro Majer, Luka Modric, Ivan Perisic Photo: Domenic Aquilina via www.imago-images.de

Često se prisjeti te sezone 1971./1972. koju je proveo u bajkovitoj Bretagni.

– Baš je nekidan bio Mlinka kod mene pa sam mu pokazao isječke iz novina iz toga vremena. Nekoliko puta dobio sam u novinama pet zvjezdica, kao igrač utakmice. U toj sezoni odigrao sam dvadeset utakmica, postigao dva pogotka – nastavlja Profesor.

Uvijek ste kao trener bili skloni španerima. Je li Majer vaš tip igrača?

– Nije on samo španer, on je prototip modernoga nogometaša, onoga koji sve radi u pokretu i, iako ni on ponekad ne zna kamo će s loptom, Majer uvijek ima rješenje. Po tome me podsjeća na Roberta Prosinečkog iz njegovih najboljih izdanja. I ne, nisam strahovao za Majera kada je odlazio u Francusku u kojoj dominiraju fizički moćni igrači. Nogomet je oduvijek bio igra znalaca, a Majer je taj – naglašava Kobeščak i prisjeća se jedne anegdote s Lovrom Majerom:

Susret s Haraminčićem

– Jedan od najvećih talenata koje je Dinamo ikada imao Zlatko Haraminčić zamolio me prije koju godinu, nakon što je Bjelica bio napustio Dinamo, da ga upoznam s Majerom. Haraminčić je tom zgodom kazao Lovri kako, čim ga je vidio na djelu, a to kod Bjelice nije bilo moguće, da ga je podsjetio na njega. “Ja sam isto nekada bio talentiran kao ti, ali ti si još bolji i bit ćeš vrhunski!”, kazao mu je tada Haraminčić želeći mu dati dodatni poticaj.

Zdenko Kobeščak u Rennesu je proveo jednu sezonu. Nakon što je doživio tešku ozljedu Ahilove tetive, prihvatio je poziv iz Dinama i postao trener u Dinamovoj školi nogometa.

Uz Lovru Majera, u francuskoj ligi nastupaju još trojica hrvatskih nogometaša: Splićani Ivo Grbić i Domagoj Bradarić u Lilleu te Šibenčanin Duje Ćaleta-Car u Marseilleu.