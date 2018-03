Luka Modrić: Naš je san ponoviti Francusku '98

Hrvatska nogometna reprezentacija noćas (1:30 po našem vremenu) igra prijateljsku utakmicu protiv Perua. Bit će to dobra provjera uoči SP-a u Rusiji, a izbornik Dalić već je najavio da će isprobavati rezervni sustav igre.

Luka Modrić, naš kapetan, najavio je susret.

- Peruance krase izražena borbenost, trka i kompaktnost, a imaju i nekoliko opasnih pojedinaca. Farfan je u dobroj formi, Guerrera smatram možda i njihovim najboljim igračem. Sviđa mi se Peru, zajedništvo mu je vjerojatno najveća snaga. Čeka nas stoga muška utakmica protiv sastava koji prezentira južnoamerički nogomet u vrlo dobrom svjetlu, rekao je Modrić pa dodao:

- Sigurno će nam to biti dobra priprema za Argentinu na SP-u, koja ima još i bolje pojedince. Bit će nam to kvalitetna provjera i nadam se dobroj utakmici i dobrom rezultatu, da ćemo ispuniti zahtjeve izbornika kao u prijašnjim utakmicama. Poštujemo Peru, kao i svakog drugog suparnika, no pobijediti želimo u svakoj utakmici, premda ne osjećamo pritisak. Važno nam je pružiti dobru partiju, a uspijemo li pritom pobijediti, bit će savršeno.

Što može ova reprezentzacija, koji su dometi?

- Naš je san ponoviti Francusku '98, a cilj nam je prije svega proći vrlo zahtjevnu skupinu. Ići ćemo korak po korak, nećemo razmišljati previše unaprijed. Sazrijeli smo kao momčad, a i nas krasi zajedništvo. U Francuskoj '98 bila je bolja atmosfera oko reprezentacije, no u posljednjim su utakmicama navijači stali iza nas, i ta nam podrška treba. Svi zajedno možemo postići uspjeh, iskusniji smo i snažniji nego prije četiri godine.

Modriću je drago što se utakmice igraju u SAD-u jer su se družili s našim iseljenicima.

- Drago nam je da smo došli u Sjedinjene Američke Države, da se možemo približiti navijačima u iseljeništvu jer znamo da nam pružaju veliku podršku, što nam mnogo znači. Neka nastave biti uz nas, a mi ćemo na terenu dati maksimum, kako bismo predstavili Hrvatsku na najvišoj razini - kako protiv Perua i Meksika, tako i na Svjetskom prvenstvu.