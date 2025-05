Luka će tamo nastaviti karijeru nakon Reala? 'Meni se to čini kao najizglednija opcija'

Luka Modrić je u četvrtak objavio kako će mu ovo biti posljednja sezona u Real Madridu. Iduća utakmica mu je posljednja na Santiago Bernabeuu, a nakon Svjetskog klupskog prvenstva oprostit će se od kluba u kojem je postao legenda tijekom posljednjih 13 godina.

Već se dulje vrijeme spekulira o njegovoj budućnosti. S jedne strane poznata je bila želja da završi karijeru u Realu, no očigledno je da se to sada neće dogoditi. S druge strane, plan mu je da igra na Svjetskom prvenstvu 2026. godine, a za to će trebati održati vrhunsku formu.

Isto tako, već se dulje spominjala mogućnost odlaska u MLS. Točnije, kod Davida Beckhama u Inter Miami, gdje igra i Lionel Messi. Prošle godine je Dinamo organizirao kampanju "Imalo bi smisla", u nastojanju da ga ponovo dovede na zagrebačke travnjake. Interes bogatih saudijskih klubova već je dugo poznat.

"Meni se čini da je najizglednija opcija da ode u MLS! Čini mi se da je to sjajna uvertira pred Svjetsko prvenstvo koje se održava iduće ljeto", rekao je bivši hrvatski nogometaš Aljoša Vojnović za Dnevnik Nove TV.