Leko: Lijepo je što su Teklić i Šego među najboljima. Šteta što je to u drugom klubu

Nogometaši Hajduka sutra u sklopu 21. kola SuperSport HNL-a gostuju u Varaždinu kod istoimenog domaćina. Splićani su u posljednje dvije ligaške utakmice upisali dva poraza - protiv Istre 1961 (3:0) u Puli te Rijeke (2:1) u Jadranskom derbiju na domaćem terenu. Susret je najavio trener Ivan Leko.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Situacija može biti bolja, kada izgubiš dvije zaredom nije dobro. U Hajduku se to ne događa često, ali nama jest. To utječe na samopouzdanje, energiju jer sve što radiš tijekom tjedna, radiš da bi pobijedio i igrao dobar nogomet. Nama se to ne događa i nastojali smo kroz vrijeme za razgovor, analizu i ponajviše rad na terenu to popraviti. Svjesni smo da treba puno toga popraviti, i stožer i igrači. To što smo pružili, posebno drugo poluvrijeme zadnje utakmice, treba biti puno bolje - započeo je.

Tonio Teklić i Michele Šego bivši su igrači Hajduka koji su danas u Varažinu.

- Teklić i Šego su među tri-četiri najbolja igrača Varaždina, lijepo je vidjeti da su naši igrači među najboljima, šteta je što je to u drugom klubu, ali to je tako, treba se potrefiti moment. Varaždin ima dobru energiju, napadaju loptu, vezni red je tvrd, znaju igrati kad treba, lijepo ih je za vidjeti - ističe.

30.09.2022., Varazdin- Utakmica 11. kola SuperSport HNL izmedju NK Varazdina i NK Istra 1961. Tonio Teklic Photo: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Igor Tudor porazio je PSG u Kupu pa je pitanje bilo je li mu čestitato?

- Čujemo se mi često, on je stvarno vjerovao da imaju šanse, drago mi je da moj prijatelj pobjeđuje.

Tko neće konkurirati za susret?

- Imamo par ozljeda, Sahiti, Kalik i Borevković sigurno ne mogu, ostali su u treningu. Imali smo specifičan tjedan, utakmica u srijedu juniora, imali smo par momaka koji su tu igrali, što je dobro. Dobar je i rezultat, za klub, za naš nogomet. Ali nama je poremetilo treninge.

Sve se više priča o povratku Portugalca Ferra u Split... Pitanje se nije svidjelo Leki.

- Dan prije utakmice pričati o transferima, tko može i ne može doći je gubljenje energije. Ionako protiv Varaždina neće igrati. Ja moram napraviti da momčad igra bolje. Ova momčad trenira, hoće, osjeća težinu dresa, osjeća bol, svi zajedno smo tu da ispravimo nedostatke koje imamo. Fokus nam je na tome, jer ako pričamo o drugim stvarima to je bježanje od teme koja je nama najvažnija. Niko je non stop s nama, nemamo tajni, ništa ne sakrivamo, činjenica je da smo svi očekivali da će biti malo drugačije, ali tako je, prihvatiš, nastojiš dati sve od sebe, bit će bolje za dva – tri tjedna - rekao je.

Hoće li Livaja biti spreman za utakmicu?

- Marko je trenirao koliko je mogao, ima već dugo probleme s aduktorom, žlijezdama, on je igrač koji za Hajduka igra pod tabletama i injekcijama, o njegovoj želji i volji da bude uz momčad ne treba ni pričati.

05.02.2022., stadion Poljud, Split - SuperSport HNL, 20. kolo, HNK Hajduk - HNK Rijeka. Marko Livaja Photo: Milan Sabic/PIXSELL Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Kakav je plan protiv Varaždina?

- Trebamo igrati nogomet u skladu svog imena, statusa, kulture i tradicije. Hrabro, s poštovanjem prema protivniku i vjerom u sebe. Igrao sam tu, gledao sam ga dok sam odrastao pa bio 20 godina vani. Hoće li takav Hajduk pobjeđivati, to je drugo pitanje. Ja sam za Hajduk koji ne kalkulira i koji preuzima rizik, koji napada. Jesam li naivan ili ne, vrijeme će pokazati - zaključio je trener Hajduka.