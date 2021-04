Leicester uvjerljiv protiv WBA, Napoli zabio pet komada Laziju

U posljednjem susretu 32. kola engleskog nogometnog prvenstva, koje se rastegnulo na punih sedam dana, Leicester City je na svom terenu svladao West Bromwich Albion sa 3-0 (3-0).

Sve je bilo odlučeno u prvom poluvremenu kada su mrežu gostiju tresli Vardy (23), Evans (26) i Iheanacho (36).

Leicester se ovom pobjedom učvrstio na trećem mjestu sa 59 bodova, sedam manje od drugog Manchester Uniteda, a četiri više od četvrtog Chelseaja i petog West Ham Uniteda.

WBA je ostao pretposljednji sa 24 boda, devet manje od 17. Burnleya koji drži posljednje mjesto koje osigurava ostanak.

Na vrhu je Manchester City sa 77 bodova i utakmicom više.

Granada - Eibar 4-1

Nogometaši Granade ostvarili su uvjerljivu 4-1 pobjedu na domaćem terenu protiv Eibara, koji je sve bliže preseljenju u drugoligaško društvo, jer se s 23 boda nalazi na začelju ljestvice.

Granada je povela pogotkom Soldada u 21. minuti. Na 2-0 je povisio Puertas u 37. minuti. Zaostatak Eibara smanjio je u 64. minuti Kike, ali su Soldado (77) i Kennedy (81) donijeli uvjerljivu pobjedu andaluzijskoj momčadi.

U San Sebastianu je Real Sociedad svladao Celtu Vigo s 2-1. Gosti su poveli u 22. minuti pogotkom Malla. Preokret i pobjedu baksijskoj momčadi donijeli su Portu (25) i Januzaj (39).

Nogometaši madridskog Atletica svladali su na domaćem travnjaku Huescu s 2-0 (1-0) u utakmici te su ostali na vrhu ljestvice s tri boda prednosti pred gradskim suparnikom Realom.

Momčadi Diega Simeonea 22. prvenstvenu pobjedu donijeli su Angel Correa (39) i Yannick Carrasco (81). Šime Vrsaljko i Ivo Grbić ostali su na klupi za pričuve Atletica.

Vodeći Atletico ima 73 boda, tri više od Real Madrida. Na trećem je mjestu Sevilla sa 67 bodova. Barcelona je četvrta sa 65 bodova iz 30 nastupa, a peti je Real Sociedad s 50 bodova. Granada je s 42 bodova na osmoj poziciji, a Celta Vigo je 11. s 38 bodova.

Napoli - Lazio 5-2

U posljednjem dvoboju 32. kola talijanskog nogometnog prvenstva Napoli je kao domaćin svladao Lazio sa 5-2 (2-0).

Domaći su vrlo brzo stigli do prednosti od 2-0, Insigne je u 8. minuti realizirao kazneni udarac nakon prekršaja Milinković-Savića u svom kaznenom prostoru, da bi u 12. minuti Politano preciznim udarcem po drugi put svladao Reinu.

U nastavku je Insigne u 53. minuti prizemnim udarcem sa 16 metara nakon brziog protunapada pogodio za 3-0, potom je Mertens sjajnim udarcem sa 20-ak metara u 65. minuti povisio na 4-0. Do kraja susreta su Immobile u 70. i Milinković-Savić iz slobodnog udarca u 74. minuti smanjili na 4-2 samo da bi Osimhen u 80. minuti pogodio za konačni rezultat.

Peti Napoli sada ima 63 boda, tri manje od drugog Milana, a dva manje od trećeg Juventusa i četvrte Atalante, sastava koji drže pozicije koje vode u Ligu prvaka sljedeće sezone, dok je šesti Lazio ostao na 58 bodova uz utakmicu manje.

Ranije u četvrtak su Roma i Atalanta igrali 1-1 (0-1). Gosti iz Bergama mogli su pobjedom u Rimu skočiti na drugo mjesto ljestvice te su dominirali tijekom prve tri četvrtine dvoboja protiv oslabljene Rome, no od brojnih prilika iskoristili su samo jednu kada je malinovski u 26. minuti preciznim šutom svladao Lopeza. U 68. minuti Atalanta je ostala s igračem manje jer je zbog dva žuta kartona isključen Gosens, a sedam minuta potom Roma je stigla do poravnanja i to iz svog prvog udarca u okvir gola. Sa 30 metara je pucao Cristante i iznenadio Gollinija.

Hrvatski reprezentativni veznjak Mario Pašalić igrao je za Atalantu od 59. minute kada je zamijenio Malinovskog.

Roma je sedma sa 55 bodova. Na čelu je Inter sa 76 bodova.