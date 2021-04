Dupli viski i 3.800 SMS-ova: Kako su Balkanci za 48 sati srušili famoznu Superligu

Dogovarali se Slovenac, Srbin, Hrvat i Crnogorac... Ne nije vic, nego je spas nogometa kakvog poznajemo. Pitate se tko je srušio Superligu? Pa Balkanci... Ili bivša Jugoslavija, ako baš želite. Točnije, četiri aktera iz četiri različite države.

Slovenac Alesander Čeferin je na čelu UEFA-e povikao: 'Trebaju nam klubovi kao Dinamo Zagreb u ligi'! Zatim je zaprijetio oštrim sankcijama, a za njim su odmah krenuli i prvi ljudi do njega u krovnoj kući europskog nogometa. Otkrio je kako je dobio 3.800 sms poruka na koje nije stigao odgovoriti.

- Na našoj smo strani imali 235 od 247 klubova, a sada ih imamo 244. Svi su s nama. Jučer sam dobio SMS poruke podrške iz praktički svih klubova u Europi. Dakle, sada očekujemo da će svi shvatiti svoju pogrešku i snositi odgovarajuće posljedice. O tome ćemo razgovarati sljedeći tjedan.

Srbin Zoran Laković jedan je od njegovih najbližih suradnika pa je odmah stao uz Čeferina i skupa s njim napao Agnellija za pokušaj stvaranja te 'dugovječne' Superlige. Naime, Laković je čelnik svih nacionalnih saveza UEFA-e (njih 55).

Čeferin je otkrio kako je u subotu ujutro od jedne osobe, koju nije želio imenovati, saznao za osnivanje Superlige. Potom su ga zvali iz pet od 12 klubova kazavši kako im je žao, ali da su morali potpisat. Čeferin je tada nazvao Agnellija koji ga je uvjeravao kako je sve laž.

- To nije istina, sve je izmišljeno, kazao mi je Agnelli i potom isključio telefon - otkrio je Čeferin, a u satima koji su slijedili saznao je da se kontroverzna liga oformila.

- Morao sam popiti dupli viski da bih zaspao tu noć - rekao je za slovenske medije.

Hrvat Zvonimir Boban je baš nedavno postao direktor za nogomet UEFA-e. Mjesto je to koje nije do sada postojalo. Sličnu funkciju Boban je obavljao u FIFA-i u razdoblju od 2016. do 2019. godine, kao desna ruka predsjednika Giannija Infantina. Napustio je FIFA-u na poziv AC Milana gdje je obavljao funckiju direktora nogometa, no ubrzo dolazi do razilaženja s vlasnikom kluba i napušta Italiju.

Foto: Mimmo Carriero/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL Milan, Zvonimir Boban shopping in the center Zvonimir Boban, a former Milan and Croatia national footballer, after being vice president of FIFA in 2016, was hired by MILAN as manager until March 2020, a contract then dissolved due to differences with the new CEO IVAN GAZIDIS. In the photos Zvonimir Boban in the afternoon surprised walking around the streets of the center after shopping in a prestigious jewelry store with friends. /IPA/PIXSELLPhoto: IPA/PIXSELL

Crnogorac Dejan Savićević ponovno je prije par dana izabran za člana Savjeta FIFA-e. koji se brine o očuvanju nogometa. Savjet FIFA-e je tijelo koje je zaduženo za definiranje misije, strateškog pravca, politika i vrijednosti FIFA-e sa posebnim osvrtom na organizaciju i razvoj nogometa na svim nivoima širom svijeta.

Tako su bivše zvijezde Milana morale primiriti svoj nekadašnji klub i vratiti ga pod okrilje UEFA-e.

S druge strane, šef Juventusa Andrea Agnelli je 'lijepo' potkopavao cijelu UEFA-u, iako je i sam bio njen dio. Točnije, 2015. je bio član njenog Izvršnog odbora, a sada ju je prozvao 'da ne želi nikakve financijske rizike'. Iz ove situacije i ovoga ugla čini se sasvim prirodno da se Čeferin okružio ljudima sa svojeg podneblja. Nije niti Italija daleko, ali nije baš niti sličnog mentaliteta, što je Agnelli dokazao spletkarivši iza leđa krovnoj europskoj nogometnoj organizaciji.

Naglasio je Čeferin kako je iz cijele priče naučuio nekoliko stvari.

- Naučio sam da novac nije sve i da novac ne može sve kupiti. Naučio sam da te čak i oni za koje misliš da ste bliski, mogu te izdati ili lagati.

Na pitanje je li bio previše naivan obećanjima Agnellija, koji je bio i njegov prijatelj, a pokazalo se, igrao je dvostruku igru.

- Možda sam bio naivan, ali uvijek kažem da je bolje biti naivan nego lažljivac.

Predsjednik krovne nogometne organizacije Starog kontinenta je u satima i danima koji su uslijedio bio iznimno oštar. Spominjao je teške riječi, govorio o zmijama, izdaju, pohlepi...

- Za mene, ne želim koristiti prestrog izraz, užasno je što pohlepa može biti toliko jaka da vam nije stalo do sporta koji volimo, europske kulture, europske tradicije, navijača i, na kraju, ali ne najmanje važno, do osobnih prijateljstva.