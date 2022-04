Legendarni vratar Josip Pavić otvorio utrku na četiri otoka

Više od 220 ekipa iz više od 30 zemalja startalo je u Baški na petodnevnoj etapnoj brdskoj biciklističkoj utrci Four Islands MTB Race koja se već tradicionalno održava na kvarnerskim otocima Krku, Rabu, Cresu i Lošinju. Otvorena je utrkom Four Islands MTB Stage Race u vožnji na kronometar s pojedinačnim startom kako bi natjecatelji postigli što bolje vrijeme i startno mjesto u prvoj etapi četverodnevne utrke. Biciklisti će u pet dana prijeći 270 kilometara staza i više od pet kilometara ukupnog visinskog uspona. Utrka se svaki dan održava na drugom otoku što je zahtjevno za logistiku, ali i nezaboravno iskustvo za natjecatelje i pratitelje.

Singer Racing najbrži

Početak utrke označio je jedan od najboljih hrvatskih i svjetskih vaterpolskih vratara svih vremena Josip Pavić koji je uime Ministarstva turizma i sporta hicem iz pištolja svečano otvorio utrku.

- Utrka Four Islands MTB Stage Race je događaj za svaku pohvalu i iskrene čestitke organizatorima. Posebno bih istaknuo važnost partnerstva s grupom Ironman koje je ovaj događaj uzdiglo na višu razinu. To je nešto što je trebalo Hrvatskoj, kvarnerskoj regiji i otocima, fantastičan događaj u predsezoni. Ova utrka uklapa se odlično i u priču o zelenom i održivom turizmu, a meni je kao bivšem sportašu drago da se poboljšava slika biciklizma i brdskog biciklizma u Hrvatskoj. Iz godine u godinu je sve više rekreativnih i profesionalnih biciklista i mislim da je to dobar put.

Hrvatska s 13 sastava

U muškoj kategoriji najbolje vrijeme postigao je Singer Racing u sastavu Martin Frey i Simon Stiebjahn s vremenom 0:27.10. U ženskoj kategoriji najbrže vrijeme postigla je Olympia - RDR Italia u sastavu Costanza Fasolis i Claudia Peretti s vremenom 0:34.13. U mix kategoriji najbrži je bio Buff Megamo 2 u sastavu Hans Becking i Naima Madlen Diesner s vremenom 0:35.30. U kategoriji Masters ekipa Mondraker Blue Force, Tomi Misser i David Ruano Rimbau, postigla je najbolje vrijeme - 0:31.48. A u kategoriji Grand Masters najbolji je bio Kiendl sport u sastavu Peter Vesel i Loris Tomat s vremenom 0:32.56.

Hrvatska je imala 13 sastava, a najbolji rezultat postigao je u Masters kategoriji TancaCoaching -Cres u sastavu Mitja Tancik i Marko Fržop koji su bili drugi, kao i BK Campetto - Krk u sastavu Marin Deković i Mario Šubr koji su bili četvrti. U mix kategoriji je sastav Felix Arba (Tomislav Katalenić i Maja Bonačić) bio četvrti. U kategoriji Grand Masters je Cycling Team Lošinj (Boris Basta i Iztok Kuret) bio četvrti.

Prva etapa također kreće iz Baške na Krku. U utrci vozači prolaze preko tzv. Mjesečeva platoa do Punta, Krasa i Vrbnika te se vraćaju u Bašku na cilj. Ova godina razlikuje se od prethodnih po tome što je Ironman grupa otkupila kvarnersku utrku i predstavila "4Islands MTB Race" kao dio svojih Epic Series uz ostalih sedam utrka. Zahvaljujući vrhunskoj inicijativi domaćina te ugodnoj dobrodošlici, napornom radu organizatora i sjajnoj suradnji s partnerima ostvaruje se sinergija sporta i izvansezonskog turizma koja je u Hrvatskoj u najvećem usponu.