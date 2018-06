Legenda Argentine odlučila: Odlazim, od danas sam navijač!

Nogometaši Argentine nisu uspjeli proći u četvrtfinale Svjetskog prvenstva, bolja od njih danas je bila Francuska koja je slavila s 4:3.

Argentinski navijači prilično su tužni, nadali su se da mogu zaigrati bolje nego u prvom krugu, ali to se nije dogodilo.

Nakon susreta jedna istinska legenda se oprostila. Javier Mascherano, igrač sa 147 nastupa, objavio je da je ovo kraj njegove reprezentativne karijere.

Javier Mascherano: "This story comes to an end. We gave everything until the final. Now, I'm just another fan of the Argentina team. Hopefully in the future these kids will be able to accomplish something."



[@RoyNemer] pic.twitter.com/C977EjPWN7