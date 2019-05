Karačić: Proradit će naš inat, ući ćemo u 1. ligu!

Utrka Varaždina i Šibenika za pobjednika drugoligaškog natjecanja poprima sve dramatičnije konture. Četiri kola prije završetka drugoligaške karavane vodeći Šibenik ima 42 boda, drugoplasirani Varaždin 41, a međusobni sraz vodećeg dvojca dogodit će se 18. svibnja u Varaždinu.

U proteklom, 22. kolu, obje su vodeće momčadi doživjele poraze; Šibenik kod kuće od Dugopolja (0:1), a Varaždin u Zadru (0:3), što je posebno teško palo Varaždincima koji su imali velike zamjerke na sudački kriterij.

Utrka ova dva kluba zanimljiva je iz još jednoga kuta: Varaždin je klub izbornika Zlatka Dalića, koji je njegov simpatizer i ulagač, dok Šibenik vodi Dalićev bliski prijatelj i nekadašnji pomoćnik u Al Ainu Borimir Perković. Izbornik je tako u nezgodnom položaju, ali drži se na sigurnoj distanciji od drugoligaških turbulencija.

Sporne sudačke odluke

Čak i Branko Karačić, trener Varaždinaca, kaže da Dalića nije čuo dvadesetak dana...

– On je naš simpatizer, ali on je izbornik, bavi se svojim poslom, ima previše obveza da bi se još bavio Varaždinom – kazao nam je Karačić.

Je li NK Varaždin doista u podređenom položaju u odnosu na NK Šibenik, pitamo Karačića.

– Činjenica je da su u nekim situacijama vrijedila drugačija pravila. Najprije, ne mislim ovdje osporavati zasluženost pobjede Zadrana, na čemu sam im i čestitao. No, neke sudačke odluke u toj utakmici bile su u najmanju ruku sporne. Naime, ako je već bio dosuđen jedanaesterac za Zadar, po istim kriterijima trebao je biti barem jedan za nas – kaže Karačić kojega posebno boli što će u sljedećem kolu, protiv Međimurja, igrati bez čak petorice standardnih igrača prve momčadi: Kolarića, Stolnika, Perkovića, Zebića i Glavice.

– Kako ćemo sastaviti momčad? Imamo 4-5 juniora u prvoj momčadi, a priključit ćemo još nekolicinu kako bismo popunili zapisnik.

U kakvom su stanju vaši igrači uoči završnice sezone i osjećate li vi kao trener pritisak kluba uoči završnice sezone?

– Nije im lako sve to gledati, ali sad će tek proraditi inat u njima. Uvjeren sam u njihovu kvalitetu i, zahvaljujući njoj, mi ćemo ostvariti svoj cilj i ući u prvu ligu. Ja pak ne osjećam pritisak, nisam osjetio da vodstvo kluba nema povjerenja u mene i nitko mi nije ništa prigovorio – nastavlja Karačić.

Zanima li vas tko će vam suditi sljedeću utakmicu?

– Nije to moj dio posla, nikada se nisam time bavio, to me ne zanima. Zanima me samo kako ću sastaviti momčad za sljedeću utakmicu. To su jedine Tantalove muke koje sada proživljavam – kaže Karačić.

Zvijezde su Benko i Jertec

Pokušali smo doprijeti i do izbornikova prijatelja na klupi Šibenika Borimira Perkovića, no nije se odazvao na naš poziv.

Varaždinci do kraja prvenstva igraju s 13-plasiranim Međimurjem i vodećim Šibenikom kod kuće, a gostuju kod Hrvatskog dragovoljca i u posljednjem kolu u Sesvetama.

Šibenik pak sada gostuje kod Hajduka II, potom dočekuju Kustošiju, a nakon gostovanja kod Varaždina, u posljednjem kolu gostuju kod Dinama II.

Najveća zvijezda drugoligaškog Varaždina 35-godišnji je centarfor Leon Benko, inače i najbolji strijelac natjecanja sa 16 pogodaka. Uz njega, najznačajnija Karačićeva uzdanica je 33-godišnji Dario Jertec. I Šibenik i Varaždin napustili su prvoligaško društvo 2012. godine, zajedno s Karlovcem i Lučkim. Njihov prvi međusobni sraz ove sezone završen je glatkom pobjedom Šibenika 2:0.

Pobjednik drugoligaškog natjecanja ide izravno u Prvu HNL, a drugoplasirani će u dodatne kvalifikacije s Istrom 1961.

