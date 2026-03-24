Kaos u velikanu: Legenda kluba odlazi na ljeto, navijači su ogorčeni nakon ove vijesti

Egipatski napadač Mohamed Salah (33) na koncu sezone će napustiti Liverpool, objavili su "Redsi".

"Mohamed Salah će na kraju ove sezone završiti svoju sjajnu karijeru u Liverpoolu. Napadač je postigao dogovor s "Redsima" kojim će zatvoriti izvanredno devetogodišnje poglavlje na Anfieldu," objavio je Liverpool.

Iz kluba su otkrili kako je Salah izrazio želju da se ova vijest objavi navijačima što je prije moguće kako bi pružio transparentnost u vezi sa svojom budućnošću zbog poštovanja i zahvalnosti prema njima. Salah je stigao u Liverpool u ljeto 2017. iz Rome postavši u godinama koje su slijedile jedan od najboljih napadača u povijesti kluba.

Sa ukupno 255 golova u 435 nastupa, Egipćanin se nalazi na trećem mjestu ljestvice najboljih strijelaca Redsa svih vremena. Više od njega zabili su tek Ian Rush koji je prvi strijelac kluba sa 346 golova, te Roger Hunt sa 285 golova.

Salah je u dresu Liverpoola osvojio osam trofeja - dva naslova Premier lige, Ligu prvaka, FIFA Svjetsko klupsko prvenstvo, UEFA Superkup, FA kup, Liga kup, kao i FA Community Shield. Vijest je potvrdio i egipatski napadač na društvenim mrežama.

"Nažalost, došao je i taj dan. Napuštam Liverpool na kraju sezone. Htio sam započeti rekavši da nikada nisam zamišljao koliko će duboko ovaj klub, ovaj grad, ovi ljudi, postati dio mog života. Liverpool nije samo nogometni klub. To je strast, to je povijest, to je duh koji ne mogu riječima objasniti nikome tko nije dio ovog kluba," poručio je.

"Zajedno smo slavili pobjedu, osvojili smo najvažnije trofeje i zajedno smo se borili kroz najteže razdoblje u našim životima. Odlazak nikad nije lak. Pružili ste mi najbolje vrijeme u životu. Uvijek ću biti jedan od vas Zbog svih vas, nikada neću hodati sam," dodao je.ž