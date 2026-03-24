Udruga navijača tuži Fifu: Pa koga vi... Protivimo se vašem monopolu i moći!

Udruga nogometnih navijača Europe (FSE) i Euroconsumers podnijela je tužbu Europskoj komisiji protiv svjetske nogometne federacije FIFA-e zbog "previsokih cijena ulaznica" za ovogodišnje finale Svjetskog prvenstva.

- Euroconsumers i Football Supporters Europe (FSE) podnijeli su službenu pritužbu Europskoj komisiji protiv FIFA-e, tvrdeći da je nogometna organizacija zloupotrijebila svoj monopolski položaj nametanjem previsokih cijena ulaznica te netransparentnih i nepoštenih uvjeta i procesa kupnje europskim navijačima uoči Svjetskog prvenstva 2026. FIFA ima monopol nad prodajom ulaznica za Svjetsko prvenstvo 2026. i iskoristila je tu moć kako bi nametnula uvjete navijačima koji nikada ne bi bili prihvatljivi na konkurentnom tržištu - priopćila je FSE u utorak.

Iz udruge navijača dodali su da su cijene za finale nadolazećeg SP-a 19. srpnja daleko više od onih za finale 2022. u Kataru.

- Najjeftinije javno dostupne ulaznice za finale sada počinju od 4185 dolara - više od sedam puta više od cijene najjeftinije ulaznice za finale Svjetskog prvenstva 2022. godine - dodali su iz udruge navijača.

Nasuprot tome, rekli su da su najjeftinije ulaznice za finale UEFA Eura 2024. bile 95 eura (100 dolara). Prema FIFA-i, gotovo sedam milijuna ulaznica stavljeno je na raspolaganje za ovaj vrhunski sportski događaj, koji zajednički organiziraju Kanada, Meksiko i Sjedinjene Američke Države. Svaka osoba može kupiti najviše četiri ulaznice po utakmici, a ukupno 40 za cijelo natjecanje. Na ovom proširenom Svjetskom prvenstvu, prvom na kojem sudjeluje 48 momčadi, odigrat će se ukupno 104 utakmice, a cijene ulaznica su naglo porasle za najtraženije utakmice.

FSE je izjavio da je sjevernoamerička ponuda u početku obećavala da će ulaznice biti dostupne već od 21 dolara, ali umjesto toga najjeftinije ulaznice u prodaji bile su za 60 dolara, na primjer, za prvu utakmicu skupine J između Austrije i Jordana na stadionu Levi's u Kaliforniji. Većina ulaznica košta najmanje 200 dolara za utakmice u kojima sudjeluju vodeće nacije. Neke ulaznice za finale na službenoj FIFA-inoj stranici za preprodaju, nude se po astronomskim cijenama. edno mjesto kategorije tri za utakmicu na stadionu MetLife u New Jerseyju oglašavalo se za vrtoglavih 143.750 dolara, što je više od 41 puta više od izvorne nominalne vrijednosti od 3.450 dolara.