Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 222
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Reakcija uoči SP-a

Udruga navijača tuži Fifu: Pa koga vi... Protivimo se vašem monopolu i moći!

FILE PHOTO: New York/New Jersey's FIFA World Cup 2026 Kickoff in New York
BRENDAN MCDERMID/REUTERS
Autor
Željko Janković
24.03.2026.
u 20:45

FIFA ima monopol nad prodajom ulaznica za Svjetsko prvenstvo 2026. i iskoristila je tu moć kako bi nametnula uvjete navijačima koji nikada ne bi bili prihvatljivi na konkurentnom tržištu

Udruga nogometnih navijača Europe (FSE) i Euroconsumers podnijela je tužbu Europskoj komisiji protiv svjetske nogometne federacije FIFA-e zbog "previsokih cijena ulaznica" za ovogodišnje finale Svjetskog prvenstva.

- Euroconsumers i Football Supporters Europe (FSE) podnijeli su službenu pritužbu Europskoj komisiji protiv FIFA-e, tvrdeći da je nogometna organizacija zloupotrijebila svoj monopolski položaj nametanjem previsokih cijena ulaznica te netransparentnih i nepoštenih uvjeta i procesa kupnje europskim navijačima uoči Svjetskog prvenstva 2026. FIFA ima monopol nad prodajom ulaznica za Svjetsko prvenstvo 2026. i iskoristila je tu moć kako bi nametnula uvjete navijačima koji nikada ne bi bili prihvatljivi na konkurentnom tržištu - priopćila je FSE u utorak.

Iz udruge navijača dodali su da su cijene za finale nadolazećeg SP-a 19. srpnja daleko više od onih za finale 2022. u Kataru.

- Najjeftinije javno dostupne ulaznice za finale sada počinju od 4185 dolara - više od sedam puta više od cijene najjeftinije ulaznice za finale Svjetskog prvenstva 2022. godine - dodali su iz udruge navijača.

Nasuprot tome, rekli su da su najjeftinije ulaznice za finale UEFA Eura 2024. bile 95 eura (100 dolara). Prema FIFA-i, gotovo sedam milijuna ulaznica stavljeno je na raspolaganje za ovaj vrhunski sportski događaj, koji zajednički organiziraju Kanada, Meksiko i Sjedinjene Američke Države. Svaka osoba može kupiti najviše četiri ulaznice po utakmici, a ukupno 40 za cijelo natjecanje. Na ovom proširenom Svjetskom prvenstvu, prvom na kojem sudjeluje 48 momčadi, odigrat će se ukupno 104 utakmice, a cijene ulaznica su naglo porasle za najtraženije utakmice.

FSE je izjavio da je sjevernoamerička ponuda u početku obećavala da će ulaznice biti dostupne već od 21 dolara, ali umjesto toga najjeftinije ulaznice u prodaji bile su za 60 dolara, na primjer, za prvu utakmicu skupine J između Austrije i Jordana na stadionu Levi's u Kaliforniji. Većina ulaznica košta najmanje 200 dolara za utakmice u kojima sudjeluju vodeće nacije. Neke ulaznice za finale na službenoj FIFA-inoj stranici za preprodaju, nude se po astronomskim cijenama. edno mjesto kategorije tri za utakmicu na stadionu MetLife u New Jerseyju oglašavalo se za vrtoglavih 143.750 dolara, što je više od 41 puta više od izvorne nominalne vrijednosti od 3.450 dolara.

Ključne riječi
svjetsko prvenstvo cijene ulaznica FIFA Navijači

Komentara 1

Pogledaj Sve
DA
dallas1974
21:02 24.03.2026.

Sramota!!! Ja si ne mogu priuštiti Ferrari i tužit ću ih! #sarkazam

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!