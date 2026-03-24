Luka Modrić silno će rastužiti Bobana i sve navijače Dinama nakon odluke o nastavku karijere

Stranica na društvenoj mreži X The Touchline, koja ima preko milijun i pol pratitelja, objavila je kako je Dinamo stupio u kontakt s agencijom Luke Modrića kako bi ga pokušali nagovoriti na povratak na Maksimir. Predsjedniku Zvonimiru Bobanu velika je želja vratiti najvećeg hrvatskog nogometaša ikada u klub u kojem se etablirao kao buduća svjetska zvijezda. U prilog mu ide i što Modrićev ugovor s Milanom ističe ovog lipnja.

Ipak, The Touchline navodi kako nije izgledno da se Luka vrati na Maksimir, barem ne ovog ljeta. Milan već radi na produženju ugovora, navodno su angažirani i igrači i treneri koji ga konstantno nagovaraju na ostanak, a i sam Modrić vjeruje kako i dalje može igrati na najvišoj razini iako će u rujnu proslaviti 41. rođendan. Kapetan hrvatske reprezentacije želi i sljedeće godine igrati u jednoj od najjačih svjetskih liga.

Isto tako, Modrićev blizak izvor tvrdi da se Luka nema namjeru vratiti u Dinamo i Hrvatsku. O budućnosti je rekao da postoje dvije opcije. Prva, koja je u ovom trenutku bliže ostvarenju, jest da Modrić produlji ugovor s Milanom, gdje su ga od prvog dana sjajno prihvatili i žele nastaviti suradnju.

U talijanskom gigantu ne skrivaju da žele zadržati Modrića te mu već nude produljenje ugovorne obveze. Druga je mogućnost da Modrić kaže dosta te objesi kopačke o klin nakon Svjetskog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku, javile su SN.