HRVATSKI KAPETAN

Luka Modrić silno će rastužiti Bobana i sve navijače Dinama nakon odluke o nastavku karijere

Serie A - AC Milan v Torino
Daniele Mascolo/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
24.03.2026.
u 16:20

Predsjedniku Zvonimiru Bobanu velika je želja vratiti najvećeg hrvatskog nogometaša ikada u klub u kojem se etablirao kao buduća svjetska zvijezda

Stranica na društvenoj mreži X The Touchline, koja ima preko milijun i pol pratitelja, objavila je kako je Dinamo stupio u kontakt s agencijom Luke Modrića kako bi ga pokušali nagovoriti na povratak na Maksimir. Predsjedniku Zvonimiru Bobanu velika je želja vratiti najvećeg hrvatskog nogometaša ikada u klub u kojem se etablirao kao buduća svjetska zvijezda. U prilog mu ide i što Modrićev ugovor s Milanom ističe ovog lipnja.

Ipak, The Touchline navodi kako nije izgledno da se Luka vrati na Maksimir, barem ne ovog ljeta. Milan već radi na produženju ugovora, navodno su angažirani i igrači i treneri koji ga konstantno nagovaraju na ostanak, a i sam Modrić vjeruje kako i dalje može igrati na najvišoj razini iako će u rujnu proslaviti 41. rođendan. Kapetan hrvatske reprezentacije želi i sljedeće godine igrati u jednoj od najjačih svjetskih liga.

Isto tako, Modrićev blizak izvor tvrdi da se Luka nema namjeru vratiti u Dinamo i Hrvatsku. O budućnosti je rekao da postoje dvije opcije. Prva, koja je u ovom trenutku bliže ostvarenju, jest da Modrić produlji ugovor s Milanom, gdje su ga od prvog dana sjajno prihvatili i žele nastaviti suradnju. 

U talijanskom gigantu ne skrivaju da žele zadržati Modrića te mu već nude produljenje ugovorne obveze. Druga je mogućnost da Modrić kaže dosta te objesi kopačke o klin nakon Svjetskog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku, javile su SN.

Tudora u nevjerici napali zbog onog što je napravio poslije utakmice: 'To mu nikako nije trebalo'

Komentara 1

Pogledaj Sve
GN
gnoj
16:23 24.03.2026.

Neka se Boban brine za mlade i budućnost Dinama a Luka neka odluči sam kako mu je najbolje ! Trebao bi ostati u Milanu i igrati ligu prvaka na visokoj razini a ne kao u Dinamu !

