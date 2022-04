Kanadski izbornik spreman za Hrvatsku: Bit ćemo pametni, ali ne i uplašeni

Kanada će tek drugi put u svojoj povijesti sudjelovati na Svjetskom nogometnom prvenstvu. Do sada su Kanađani nastupili jedino na SP-u 1986. upisavši tri poraza (Francuska 0:1, Mađarska 0:2, SSSR 0:2).

- Ovo je trenutak o kojem smo svi sanjali, vidjeti Kanadu u ždrijebu u jednom od 'šešira' - kazao je kanadski izbornik John Herdman.

Kanada je plasman izborila osvojivši prvo mjesto u zoni CONCACAF ispred Meksika i SAD.

Foto: Nathan Denette Canada players celebrate their win following second half CONCACAF World Cup soccer qualifying action against Jamaica, in Toronto on Sunday, March 27, 2022. THE CANADIAN PRESS/Nathan Denette Photo: Nathan Denette/PRESS ASSOCIATION

Sada je u F skupini SP-a čeka Belgija, Hrvatska i Maroko.

- Ovo će biti još jedna prilika da pokažemo da smo nova Kanada. Ući ćemo bez straha, znajući da smo momčad izgradili na hrabrosti i odlučnosti - dodao je.

Kanada otvara prvenstvo 23. studenog protiv Belgije, četiri dana kasnije slijedi ogled protiv Hrvatske, a 1. prosinca protiv Maroka.

- Bit ćemo pametni, ali ne i uplašeni - kazao je 46-godišnji izbornik koji vodi reprezentaciju od siječnja 2018.