Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 117
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
BREAKING
ŠOKANTNO: Nitko ne zna kako, ali Premium popusti su stigli ranije!
Poslušaj
Prijavi grešku
ENGLESKI CHAMPIONSHIP

Jakirović upisao novu pobjedu, navijači Hull Cityja oduševljeni onim što čini bivši trener Dinama

Hull City v Sheffield United EFL Sky Bet Championship 04/10/2025.
IMAGO/Ian Lyall/IMAGOSPORT
Autor
Karlo Ledinski
01.11.2025.
u 16:11

Hull City je u zadnjih šest utakmica upisao četiri pobjede i dva remija te je trenutačno momčad u najboljoj formi u Championshipu

Član engleskog Championshipa Hull City, na čijoj klupi sjedi Sergej Jakirović, nastavio je sa sjajnim rezultatima. Tigrovi su u 11. kolu Championshipa slavili s 2:0 na gostovanju kod Norwich Cityja i upisali nova tri boda koja su ih, barem privremeno, digla na peto mjesto ljestvice.

Momčad hrvatskog stratega u vodstvo je u 49. minuti doveo Joe Gelhardt, da bi pobjedu u završnici, u 87. minuti, potvrdio Darko Gyabi. Norwich je bio opasan, imao svoje prilike, no gosti su se uspjeli obraniti i u konačnici slaviti. Sjajan na vratima Hull Cityja bio je Ivor Pandur, bivši vratar Rijeke koji se nedavno našao i na Dalićevom pretpozivu.

Hull se ovom pobjedom popeo na peto mjesto prvenstvene ljestvice te sada nakon 13 kola broje 22 boda na svom kontu. Igraju u sjajnoj dobroj formi, a tome u prilog govori i činjenica da u zadnjih šest prvenstvenih kola ne znaju za poraz, u tom su periodu upisali četiri pobjede i dva remija. Po formi su trenutačno najbolja momčad Championshipa. Sezona je duga, no Jakirović je već sada pokazao da se sjajno snalazi u engleskom nogometu te da navijači s njim na čelu mogu aspirirati ka najvišim ciljevima, a to je plasman u elitu, u Premiership.

Navijači Hull Cityja oduševljeni su poslom kojeg radi Jakirović, društvene mreže kluba prepune su komentara navijača koji hvale bivšeg trenera Dinama i Rijeke. Vjeruju da ih može vratiti u elitu engleskog nogometa.
Ključne riječi
Hull City Ivor Pandur Championship Sergej Jakirović

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja