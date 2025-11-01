Jakirović upisao novu pobjedu, navijači Hull Cityja oduševljeni onim što čini bivši trener Dinama

Član engleskog Championshipa Hull City, na čijoj klupi sjedi Sergej Jakirović, nastavio je sa sjajnim rezultatima. Tigrovi su u 11. kolu Championshipa slavili s 2:0 na gostovanju kod Norwich Cityja i upisali nova tri boda koja su ih, barem privremeno, digla na peto mjesto ljestvice.

Momčad hrvatskog stratega u vodstvo je u 49. minuti doveo Joe Gelhardt, da bi pobjedu u završnici, u 87. minuti, potvrdio Darko Gyabi. Norwich je bio opasan, imao svoje prilike, no gosti su se uspjeli obraniti i u konačnici slaviti. Sjajan na vratima Hull Cityja bio je Ivor Pandur, bivši vratar Rijeke koji se nedavno našao i na Dalićevom pretpozivu.

Hull se ovom pobjedom popeo na peto mjesto prvenstvene ljestvice te sada nakon 13 kola broje 22 boda na svom kontu. Igraju u sjajnoj dobroj formi, a tome u prilog govori i činjenica da u zadnjih šest prvenstvenih kola ne znaju za poraz, u tom su periodu upisali četiri pobjede i dva remija. Po formi su trenutačno najbolja momčad Championshipa. Sezona je duga, no Jakirović je već sada pokazao da se sjajno snalazi u engleskom nogometu te da navijači s njim na čelu mogu aspirirati ka najvišim ciljevima, a to je plasman u elitu, u Premiership.

Navijači Hull Cityja oduševljeni su poslom kojeg radi Jakirović, društvene mreže kluba prepune su komentara navijača koji hvale bivšeg trenera Dinama i Rijeke. Vjeruju da ih može vratiti u elitu engleskog nogometa.