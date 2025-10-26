Igor Tudor u teškoj situaciji nakon što je Hrvat srušio njegov Juventus

Hrvatski veznjak Toma Bašić bio je strijelac jedinog gola u 1-0 domaćoj pobjedi Lazija protiv Juventusa, kojega vodi Igor Tudor, u zadnjoj utakmici 8. kola talijanskog nogometnog prvenstva.

Bašić, koji je igrao do 68. minute, mrežu gostiju zatresao je već u 9. minuti udarcem s više od 20 metara.

Ovo je prvi Bašićev gol u Serie A još od 3. svibnja 2023. godine kada se do sada jedini put upisao u strijelce u najvišem rangu talijanskog nogometa.

Porazom u Rimu produžio se negativan niz Juventusa koji nije slavio u zadnjih osam utakmica u svim natjecanjima. Nakon dramatične 4-3 pobjede protiv Intera 13. rujna, Juventus je ostvario pet remija i tri poraza što u prvenstvu što u Ligi prvaka. Još poraznije zvuči podatak kako Juventus nije postigao niti jedan gol u zadnja četiri nastupa, uz 0-1 poraz od Lazija istim je rezultatom ranije ovoga tjedna izgubio od Reala u Madridu, prošlog vikenda je izgubio sa 0-2 od Coma, dok je prije dva tjedna igrao 0-0 protiv Milana.

Juventus je stoga sada osmi na ljestvici sa 12 bodova, jednim više od 10. Lazija. Na vrhu su Napoli i Roma sa po 18 bodova.