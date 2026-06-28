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VIDEO Donosimo prve reakcije navijača nakon prvog poluvremena: U jednome se svi slažu

SP 2026 Philadelphia: Atmosfera na tribinama tijekom utakmice Hrvatske i Gane
Sanjin Strukic/PIXSELL
Autor
Edi Džindo
28.06.2026.
u 00:08

Većina ispitanika slaže se u jednoj stvari - 1:0 neće biti krajnji rezultat

Hrvatska nogometna reprezentacija vodi na poluvremenu protiv Gane s 1:0 zahvaljujući pogotku Petra Sučića iz 31. minute utakmice trećeg kola skupine L. Kako sada stvari stoje, vatreni zauzimaju prvo mjesto u skupini jer Engleska još uvijek nije zabila protiv Paname.

Naš reporter Edi Džindo nalazi se na stadionu Lincoln Financial Field u Philadelphiji te je na poluvremenu razgovarao s navijačima. Većina ispitanika slaže se u jednoj stvari - 1:0 neće biti krajnji rezultat. Prognoziraju kako će Hrvatska zabiti još jedan pogodak, a kao potencijalnog strijelca ističu Antu Budimira.

Hrvatska je djelovalo vrlo moćno u prvom dijelu, puno bolje nego u utakmici protiv Paname u drugom kolu. Veseli kombinatorika u veznom redu i odgovorna igra u obrani.
Ključne riječi
SP 2026. hrvatska nogometna reprezentacija

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