VIDEO Donosimo prve reakcije navijača nakon prvog poluvremena: U jednome se svi slažu

Hrvatska nogometna reprezentacija vodi na poluvremenu protiv Gane s 1:0 zahvaljujući pogotku Petra Sučića iz 31. minute utakmice trećeg kola skupine L. Kako sada stvari stoje, vatreni zauzimaju prvo mjesto u skupini jer Engleska još uvijek nije zabila protiv Paname.

Naš reporter Edi Džindo nalazi se na stadionu Lincoln Financial Field u Philadelphiji te je na poluvremenu razgovarao s navijačima. Većina ispitanika slaže se u jednoj stvari - 1:0 neće biti krajnji rezultat. Prognoziraju kako će Hrvatska zabiti još jedan pogodak, a kao potencijalnog strijelca ističu Antu Budimira.

Hrvatska je djelovalo vrlo moćno u prvom dijelu, puno bolje nego u utakmici protiv Paname u drugom kolu. Veseli kombinatorika u veznom redu i odgovorna igra u obrani.