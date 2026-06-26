Senegal razbio Irak i napravio veliki korak prema drugom krugu, evo zašto su to loše vijesti za Hrvatsku

Senegal je u posljednjem kolu skupine I svladao Irak s 6:0 golovima Hassana Diarre, Ismaile Sarra, dva pogotka Pape Gueyea i jednim Ilimana Ndiayea. Tako su na kraju završili na trećem mjestu s tri boda i gol-razlikom 6:6 što ih trenutačno svrstava na peto mjesto najboljih trećeplasiranih reprezentacija na turniru.

Loše su to vijesti za Hrvatsku koja je tako pala na šesto mjesto u tom poretku s tri boda i gol-razlikom 3:4. Ono što je pozitivno za našu reprezentaciju jest da ona i dalje može preskočiti Senegalce jer ima utakmicu manje. Podsjetimo, vatreni svoju utakmicu trećeg kola igraju u subotu od 23 sata protiv Gane, a pobjedom bi skočili i na drugo (a možda i prvo) mjesto.

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Svakako treba reći i kako Senegal još nije siguran putnik u šesnaestinu finala već će morati strepiti do posljednje utakmice grupne-faze. Preskočiti ih mogu još Belgija, Zelenortski Otoci, Alžir , DR Kongo te Hrvatska.

U ovoj skupini prva je s maksimalnih devet bodova završila Francuska, Norveška je druga sa šest, a posljednji je Irak bez bodova.