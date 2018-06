Ibañez prati gauče u Rusiji: Argentina bi sve dala da ima ta dva vatrena

U njemu teče argentinska krv, no u Hrvatskoj proveo je najljepše trenutke karijere te upoznao sadašnju suprugu Mateju. I zato će Luis Ibañez imati podvojene osjećaje za vrijeme sutrašnje utakmice između Argentine i Hrvatske.

– Bit ću na stadionu u Nižnjem Novgorodu i uživati u utakmici. Za koga ću navijati? Za Hrvatsku zbog supruge i djece, a za Argentinu jer je to moja zemlja. Možda ću malo više ipak biti na argentinskoj strani, zbog Messija najviše. Želim mu da osvoji Svjetsko prvenstvo i tako kompletira blistavu karijeru – rekao nam je Ibañez, bivši igrač Dinama koji je trenutačno pod ugovorom s Trabzonsporom.

Ibañez je uživo svjedočio i prvoj utakmici Argentine, gledao je iznenađujući remi gauča s Islandom.

– Island je igrao s petoricom igrača u obrani, a na Messiju su stalno bila dvojica ili trojica. To je bilo teško probiti, a i nismo imali sreće, jer da je Messi pogodio iz jedanaesterca, pobijedili bismo bez problema – kaže Lucho te dodaje:

– Argentina će puno lakše igrati s Hrvatskom jer će se kockasti nadigravati, a to je on što Messi i društvo vole.

Prijatelj među gaučima

Nakon neodlučenog s Islandom, puno je kritika upućeno izborniku Sampaoliju i igračima.

– Tako je to, Argentinci žive za nogomet, uoči svakog SP-a nastane velika euforija i uvijek se nadamo naslovu. Pa nas onda takvi propusti kao u utakmici s Islandom pogode. Ali, nije to ništa strašno. Pa u prvom kolu nisu uspjeli pobijediti ni Brazil, Njemačka, Španjolska... – kaže Ibañez.

Neki argentinski mediji tvrde da reprezentacija nije homogena, da u momčadi ima klanova. No, Lucho se s time ne slaže.

– Znam iz prve ruke da to nije istina jer sam u stalnom kontaktu s članom Sampaolijeve momčadi Everom Banegom koji mi je prijatelj iz doba kad smo zajedno bili u Boci. Naravno da su neki igrači međusobno bolji prijatelji, ali nema klanova koji bi uništavali ozračje u momčadi.

A kakva je atmosfera među navijačima?

– Fantastična! Napravili smo “kaos” u prvoj utakmici, tako dobro nitko nije navijao. A bili bismo još glasniji da vlada nije zabranila navijačkim udrugama najvećih argentinskih klubova da putuju u Rusiju – kazao je Ibañez.

A otkrio nam je i da izbornik Sampaoli priprema iznenađenje za Hrvatsku, uvest će barem dvojicu novih igrača, a možda i trojicu.

– Sastav bi trebao izgledati ovako: Caballero - Otamendi, Tagliafico, Mercedo - Salvio, Perez, Mascherano, Acuna - Messi, Agüero, Pavon. Hrvatska se posebno treba čuvati Pavona, mladog desnog krila Boce koji će jednog dana biti svjetski igrač – upozorio je Lucho.

Gdje je Argentina najranjivija?

– U sredini terena. Argentinci bi sve dali da u vezi imaju Rakitića i Modrića.

Messi je veći od Maradone

A čega se Hrvati trebaju najviše čuvati?

– Našeg napada. Messi, Agüero, Higuain, sada i Pavon, igrači su kojih se svi trebaju bojati. Naravno, najviše Messija, koji može svakoga pobijediti sam, pa tako i Hrvatsku – kaže Ibañez.

Je li Messi pod posebnim pritiskom argentinskih navijača?

– Svi očekuju da on sam rješava utakmice, no to nije uvijek lako. Puno od njega očekuju navijači, ali i on više od svega želi naslov s Argentinom. Svjestan je da mu je ovo posljednji SP u karijeri na kojem je u vrhunskoj formi jer u Kataru 2022. sigurno više neće moći prolaziti trojicu-četvoricu igrača i zabiti gol – kaže Ibañez, za kojeg nema dvojbe tko je najveći argentinski nogometaš svih vremena:

– Dijete sam Boce i odmalena mi je uzor bio Maradona. No, sada mogu reći da je Messi najbolji argentinski nogometaš u povijesti, ali i svjetski. Bez obzira na to osvoji li SP ili ne. I s tom mojom konstatacijom slaže se većina Argentinaca – rekao je Luis Ibañez, koji će se nakon utakmice u Nižnjem Novgorodu priključiti pripremama Trabzonspora.

Pričalo se da će se vratiti u Dinamo, ali od toga zasad neće biti ništa.

– Jednom ću se sigurno vratiti u Dinamo, jer to je moj klub – zaključio je simpatični Lucho.