Riječanin sudio Messiju: Evo što savjetuje vatrenima, kako protiv njega

U Nižnjem Novgorodu, na utakmici protiv Argentine, za Hrvatsku će navijati i jedan – nogometni sudac. I to ne bilo kakav; profesionalac u američkom MLS-u, 43-godišnji Riječanin Edvin Jurišević, koji se još kao srednjoškolac preselio u Omahu u Nebraski.

– Član sam elitne skupine od dvadeset američkih nogometnih sudaca, imam profesionalni ugovor s federacijom, mjesečna primanja plus naknadu za svaku utakmicu. Proteklu sezonu nisam sudio zbog ozljede pa sam bio na VAR-u – govori nam u Nižnjem Novgorodu Jurišević, strastveni navijač naše reprezentacije koji od 2004. godine dolazi na sva natjecanja na kojima nastupaju vatreni.

Sudio Henryju, Beckhamu...

Suđenjem se počeo baviti još kao student na sveučilištu Nebraska sudeći utakmice klinaca.

– Tada sam zarađivao po 30-40 dolara po utakmici i mogao sam zaraditi bolje nego kolege studenti koji su radili, primjerice, kao konobari – prisjeća se Edvin svojih sudačkih početaka.

U Rusiji je smješten u Moskvi odakle leti na utakmice naše reprezentacije. U glavnom gradu je i baza svih sudaca na SP-u,pa je Jurišević posjetio kolege iz Amerike. Mark Geiger i Jair Marrufo dvojica su sudaca iz SAD-a na SP-u, a tu su još i dvojica pomoćnika.

Najboljim sucem svijeta drži Nijemca Felixa Brycha, “suca s izraženom osobnošću”.

Jurišević je kao elitni američki sudac svakoga ljeta u akciji kada velike europske momčadi dolaze na pripreme u SAD. Tako je prošloga ljeta u New Yorku sudio utakmicu Barcelona – Juventus.

– Da, sudio sam Messiju, i našima Rakitiću i Mandžukiću. Kako se ponašao Messi prema meni? Bio je fokusiran na igru, ništa nije prigovarao. Taj samo šuti i igra iako su ga dosta puta faulirali. Kao najnepristojnijega pamtim Švicarca Lichtsteinera; taj se stalno nešto bunio, prosvjedovao – govori Edvin, koji je prije koju godinu sudio i Real Madridu u Americi i tom prigodom Modrić mu je poklonio svoj dres. Izvrsna iskustva ima i s najvećim zvijezdama koje su nastupale u klubovima MLS-a, Beckhamom, Gerrardom, Henryjem... A kako suci inače reagiraju velike igrače na velikim natjecanjima, štite li, primjerice, Messija, toleriraju li agresivnost?

– Nema generalnoga naputka da se nekoga štiti. Primijetio sam čak da su Islanđani prema Messiju bili dosta agresivni i da je sudac to tolerirao. I naši bi se trebali tako postaviti, što agresivnije, bez ustručavanja – napominje Jurišević.

VAR dobro funkcionira

Kako mu se čini da funkcionira VAR na Svjetskom prvenstvu? Vi imate iskustva s tim u MLS-u?

– Ispočetka nam je bilo teško priviknuti se na to, pomalo stresno, ali naviknuli smo se. Na SP-u sam se također malo pribojavao kako će sve to funkcionirati budući da je na prvenstvu dosta sudaca iz zemalja u kojima još nije uvedena videotehnologija, no za sada je sve u redu – uzvraća Jurišević.

Našu reprezentaciju posljednji put gledao je uživo na utakmici protiv Meksika u Dallasu, kada su mu reprezentativci poklonili dres s potpisima. Pitali smo ga i za naše suce, kako komentira činjenicu da na SP-u nema nikoga iz naše sudačke elite, no Edvin je predaleko od zbivanja u hrvatskom nogometu i nema uvid u “raskošne” potencijale Kulušićevih odabranika. Od naših sudaca poznaje samo Domagoja Vučkova, s kojim je nekada išao u gimnaziju...