Hrvatski trener na klupi Omana: 'Ne znam zašto sumnjate u Dinamo. Igrači i Bišćan će to riješiti'

Ovih nam se dana iz Omana javio Branko Ivanković. Naš je ugledni trener iznimno cijenjen u tom dijelu svijeta. Spremno je pristao na razgovor o nekim aktualnim nogometnim temama.

– Vratio sam se u Oman prije osam dana. Počinju pretpripreme za akcije u rujnu. Imamo utakmicu protiv Palestine 6. rujna, a nakon toga igramo u gostima protiv SAD-a 12. rujna. Slijede nam kvalifikacije za SP, odnosno Azijski kup u Kataru. Imamo velike planove. Prvi put imamo priliku plasirati se na Svjetsko prvenstvo, bio bi to povijesni uspjeh za ovu zemlju. Osam momčadi izravno ide na SP, a jedna ima mogućnost kroz dodatne kvalifikacije – počeo je Ivanković.

GALERIJA Zagreb: Roditelji navijača uhićenih u Ateni okupili se pred Ministarstvom vanjskih poslova

Ambicije za plasman na SP zvuče dosta optimistično?

– Uvijek imam takav pristup, vjerujem u ovu momčad. U ove gotovo četiri godine stvorili smo dobru momčad koja je igrala jako dobro u kvalifikacijama za SP u Kataru. Za jedan bod smo ostali kratki u konkurenciji Australije, Saudijske Arabije i Japana. Australija i Japan prošli su skupinu, a Saudijskoj Arabiji nedostajalo je malo i jedina su momčad koja je pobijedila svjetskog prvaka Argentinu. Bili smo ravnopravni i protiv Australije i Japana kojima dvadeset igrača igra u ligama petice. Japan smo pobijedili s 1:0. Vjerujem da se i mi možemo ugurati u elitu. Došli smo do razine da smo među osam najboljih momčadi u Aziji, što nam daje dodatni optimizam.

Koliko pratite zbivanja u hrvatskom nogometu?

– Stalno pratim preko ovih standardnih platformi.

Koliko ova zbivanja u Grčkoj mogu poremetiti Dinamove planove?

– Naravno da to nije normalna situacija, gubi se natjecateljski naboj za koji se pripremaš. Igrači i Igor Bišćan to će riješiti i vjerujem da sve neće ostaviti prevelikog traga.

VEZANI ČLANCI:

Dinamo je već ušao u novu eru, slijede novi izazovi, trebat će stvarati i prodavati igrače, a opet ostati konkurentan u HNL-u, ali i u Europi?

– Moramo biti svjesni da je naša liga razvojna. Jedini put je stvarati igrače i onda ih prodavati jer je to jedini pravi izvor prihoda našim klubovima. Sponzori malo sudjeluju u budžetu, prihodi od ulaznica su simbolični, ako na stranu stavimo Hajdukovu priču. Dinamo je konkurentan. Ima veliki broj reprezentativaca i iskusne igrače. Trenutačna situacija ne bi trebala imati preveliki značaj kada govorimo o utakmici protiv AEK-a. Naravno da će prodavati igrače poput Šutala i Ivanušeca. Tu se ne može puno promijeniti. Sva sreća da hrvatski nogomet pokazuje razvojni potencijal, a sav ostali sport kod nas vezan je za entuzijazam pojedinaca ili roditelja. Logično je da postoje oscilacije u rezultatima. Dobra je stvar da je Dinamo osigurao plasman u Konferencijsku ligu. Mladi igrači imat će priliku igrati jake utakmice. Sjetimo se da su u toj ligi igrali Sevilla i Roma. Nadam se da Dinamo može i dalje od toga, u Europsku ligu, ali i čak Ligu prvaka. Dinamo ima apsolutno pravo na optimizam.

Upravljačka smjena u Dinamu dočekana je s određenom skepsom u nogometnim krugovima?

– To je naša karakteristika. Mi svakog dočekujemo s podcjenjivanjem i omalovažavanjem. Igor Bišćan je mlad trener, on je trener iz rudnika i nije se plašio izazova. Krenuo je od Rudeša s kojim je izborio prvu ligu, s Olimpijom je bio prvak, s Rijekom osvojio kup... On je kao igrač prošao najveće moguće izazove. On se potvrdio kao trener pobjednik i pokazao je da zna dovesti momčad do trofeja. Treba dati vremena i Dariju Šimiću, svima koji su zaduženi za kadrovsku politiku. Nisam siguran da se treba toliko sumnjati u taj projekt. Naravno, najvažnija osoba je trener. Znam da ovo neće odgovarati direktorima ili predsjednicima klubova. Imate milijun primjera gdje su predsjednici i direktori odlični, a trener nije pravi. I onda tu nema rezultata. Dobar trener pak iz momčadi koja glavinja može napraviti pravi proizvod. Tu vam je pravi primjer Sergej Jakirović koji je iz uspavane Rijeke napravio posao. Ne mislim samo na zadnje rezultate, već ukupno gledajući. Sreća da u Damiru Miškoviću ima pravu podršku i da Rijeka dolazi na pozicije koje zaslužuje po svemu. Nadam se da će, za dobrobit Dinama i hrvatskog nogometa, Bišćan pronaći pravi put.

Jeste li gledali Hajduk?

– Gledao sam, naravno. To je još jedan dokaz da se momčad diže svaku utakmicu. Napravljena je dobra baza i u sljedećim će razdobljima tražiti prostor za još jednog ili dvojicu igrača koji će popuniti slabosti. I protiv PAOK-a pokazali su kvalitetu, šteta što nisu zabili barem jedan pogodak. No ta utakmica je putokaz i mogu biti optimisti pred uzvrat u Solunu.

GALERIJA Nogometaši AEK-a pod jakim policijskim osiguranjem napustili zračnu luku u Zagrebu

Dolje će trebati odigrati posebno pametno?

– Apsolutno ste u pravu. Imaju se pravo nadati uspjehu. Optimist sam kada govorimo o Hajduku. Trebat će biti pametan i konkretan. U Solunu neće smjeti promašivati šanse kao u Splitu. Prvu priliku u takvim utakmicama ne smijete promašivati. Šteta što onaj udarac Nike Sigura nije završio u mreži. Prednost našim momčadi može biti i činjenica što grčko prvenstvo još nije počelo i nisu ušli u puni natjecateljski zamah.

Čini se da ćemo ove godine gledati posebno zanimljivo domaće prvenstvo, ako je suditi po prvih nekoliko kola?

– Bit će zanimljivije, sigurno. Dinamo je već izgubio pet bodova, što mu se dugo nije dogodilo. Ovo Hajduku može sigurno dati dodatan polet i posebnu energiju i strast. Rijeka i Osijek pokazuju da mogu igrati sa svima. Neće biti lako Dinamu, posebice ako se prodaju igrači kao što su Ivanušec i Šutalo.

Spomenuli ste Jakirovića, postoji li još nešto što vam se sviđa kada govorimo o trenutačnom stanju u našem nogometu?

– Jakirović je ekspresno brzo promijenio mentalitet momčadi koja je bila bez energije, strasti i samopouzdanja. Velika njegova kvaliteta je što se ne boji staviti mlade igrače u vatru. Prije je to bio Frigan, a sada, primjerice, Ivanović. Vjeruje u njih i oni mu vraćaju. Jasno, rezultat je majka svega. No imamo mi još trenera poput Željka Sopića koji u Gorici nastavlja s dobrim radom, Stjepan Tomas je osvježenje s Osijekom, izdvojio bih i Marija Kovačevića u Varaždinu... Imamo plejadu mladih trenera koji će imati svoje oscilacije. Važno je da ne bude tih čestih i naglih smjena trenera kako se to kod nas zna događati...

VEZANI ČLANCI:

Možda se i tu stvari mijenjaju. Naravno, ako izuzmemo zadnji slučaj Mislava Karoglana...

– Moram braniti trenersku struku. Trenerima treba minimalno dvije godine da nešto napravi. Sjetimo se najvećih trenera, pa koliko je trebalo Alexu Fergusonu da krene s rezultatima. Nema ništa preko noći. Kod nas je velika fluktuacija igrača i oscilacije u rezultatima su logične.

Koje su nam još razvojne kočnice?

– Imamo premalo mladih igrača koji pokazuju razvojni potencijal, odnosno premalo im se vjeruje. Zaslužuju više pažnje. Igrač s dvadesetak godina mora biti spreman igrati u našoj ligi. Martin Baturina se nametnuo kao vođa u Dinamu, Ante Čačić mu je dao šansu. Potrebna je dobra procjena. Mladi igrač ne dobije zdravu priliku, već ovisi o spletu okolnosti. Dobar primjer je Lokomotiva koja ciljano ide s takvim projektima.

Dakle, Baturina je predvodnik te nove mlade generacije?

– Impresionira me kao modern vezni igrač, s Ivanušecom također. To su dva ogromna potencijala. Igrači box to box. Što je važno, zabijaju pogotke. To im je ogromna kvaliteta. Njih dvojica svaku akciju završavaju u protivničkih šesnaest metara. Također, jako je važno što su jaki u situacijama jedan na jedan. Lakoćom stvaraju višak na sredini terena.

GALERIJA Zagreb: Počela prodaja karata za utakmicu između Dinama i AEK-a

Transfer Joška Gvardiola u Manchester City nova je senzacionalna priča hrvatskog nogometa.

– Zaslužio je to. Velika je to čast za naš nogomet. Prije tri godine bio sam na utakmici Dinama i Varaždina. U tom je trenutku već bio igrač Leipziga i postojala je klauzula o dodatnih 50 tisuća eura za svaki dodatni nastup. On se zagrijavao za ulazak u drugom poluvremenu, u situaciji kada je Dinamo vodio 2:0 i imao riješenu utakmicu. Znate kako se zagrijavao? Kao da mu je život o tome ovisio. Tu sam sve vidio. Mogao je biti opušten i ući lagano, a on je pristupio maksimalno ozbiljno. Tu se vidi kakav je karakter i da su mu dometi najviše svjetske razine. I kroz utakmice reprezentacije stasao je kao igrač.

Dugo ćemo čekati još neki tako financijski izdašan transfer, no Šutalo bi trebao biti još jedna velika priča?

– Čitam da je Ajax zainteresiran. To je klub koji pazi na svaki euro i ne daju tek tako novac. Očito su kroz njegove igre u Dinamu i reprezentaciji procijenili da je on ta klasa. On se ponaša baš kao i Gvardiol. Kao da ima stotinu utakmica za reprezentaciju. Najvažnije, sljedećih deset i više godina imat ćemo vrhunske stopere u reprezentaciji. Malo koja momčad će to imati.

VEZANI ČLANCI:

Kada smo već započeli priču o milijunima u nogometu, prebacili smo se na ambiciozan i financijski izdašan koncept koji žele afirmirati u Saudijskoj Arabiji.

– Radio sam u Saudijskoj Arabiji. Uvijek su oni imali enormne budžete. Razlika između Arabije i Kine je velika. U Kini su sponzori bile velike građevinske firme koje su bili prenapuhani baloni i na kraju su bankrotirali i taj projekt je propao. To se u Saudijskoj Arabiji neće dogoditi. Njihovi budžeti su neograničeni. S velikim svjetskim zvijezdama napravit će kvalitetniju ligu. Zanimanje za nogomet u Saudijskoj Arabiji je nevjerojatno. Na stadionima njihovih najboljih klubova imate po 40-50 tisuća navijača. Oni vole nogomet i imaju tradiciju. Godinama su bili najbolja azijska momčad. Njihovi domaći igrači će profitirati uz sve te velike zvijezde, no veliki problem može im se dogoditi u reprezentaciji. Od prvih 11 igrača možda će tri-četiri igrati standardno u ligi. Sada su imali problema s napadačima u reprezentaciji jer su se momčadi u ligi oslanjale na strance. Ova generacija sa zadnjeg Svjetskog prvenstva polako odlazi. Saudijsko društvo u svim segmentima doživljava promjene, žele ostaviti dojam otvorene zemlje. Nakon dugo vremena dogovorili su otvaranje iranskog veleposlanstva u Rijadu. Kroz sport vide priliku da se približe ostatku svijeta. Imaju sve preduvjete za to.

U tom dijelu svijeta sve je više hrvatskih trenera, mijenjaju se stvari i u smislu našeg lobiranja.

– To je najbolja stvar koja nam se može dogoditi. Gdje god su naši treneri radili, ostvarivali su rezultate. Jasno da je tu puno napravila reprezentacija i status Zlatka Dalića u tom dijelu svijeta.

Nažalost, nismo još uvijek prisutni u najvećim klubovima. No, siguran sam da ćemo se nametnuti – zaključio je Ivanković.

VIDEO Nogometaši AEK-a pod jakim policijskim osiguranjem napustili zračnu luku u Zagrebu