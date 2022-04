Hoće li 2022. godina označiti početak kraja velike trojke u muškom tenisu?

Pad se počeo zamjećivati 2020. godine kada su Roger Federer, Rafael Nadal i Novak Đoković ukupno osvojili šest turnira. No, bila je to godina pandemije, neko vrijeme se nije ni igralo, pa nije bilo uputno donositi neke dalekosežne zaključke. Uostalom velika trojka osvojila je dva od tri Grand Slam turnira (Đoković Australian Open, Nadal Roland Garros), samo im je Dominic Thiem "ukrao" US Open, pa je to otprilike bilo na razini prijašnjih godina. Kada je trojac znao izgubiti pokoji Grand Slam turnir, ali nikad više od dva. Zapravo i to se dogodilo samo dva puta: 2014.. su se naslovom na najvećim turnirima osladili Stanislas Wawrinka i Marin Čilić, a 2016. ponovno Wawrinka i Andy Murray.

Ukupno je velika trojka od 2006. godine (kada je i Đoković počeo osvajati trofeje) ostalima prepustila samo 10 naslova na Grand Slam turnirima (Murray 3, Wawrinka 3, Del Potro, Čilić, Thiem i Medvjedev), a sama ih je osvojila čak 54. Imali su dva iznimno dominantna razdoblja: između 2006. i 2011. od 24 Grand Slam turnira osvojili su 23, a od 2017. do 2019. svih 12. A 2015. osvojili su rekordan broj svih turnira - čak 20 (Đoković 11, Federer 6, Nadal 3).

I ove su godine članovi trojke (Nadal) osvojili dosad jedini odigrani turnir iz najviše kategorije (Australian Open), ali kad se uzmu u obzir i ostali turniri ne može se ne vidjeti - raspad. Roger Federer (40) već dulje vrijeme ne igra (od lanjskog Wimbledona), a i pitanje je kad će se vratiti, Novak Đoković (34) je malo igrao malo nije (zbog problema koje je kao necijepljen imao pri ulasku u pojedine države), pa se tako ove godine može pohvaliti samo dvjema pobjedama na dvama turnirima (u Dubaiju i Monte Carlu), a i Rafael Nadal (35), koji je silovito krenuo u novu sezonu (zabilježio vlastiti rekord 20-0 i osvojio tri turnira), posljednjih tjedana ne igra zbog zdravstvenih problema.

Je li to najava konačnog odlaska velike trojke i dolaska novog vala? Teško je na to pitanje dati kategoričan odgovor. Trolist je načet, ali još nije "ubran". Njihova dominacija kakvu smo poznavali prethodnih desetljeća sigurno se više neće ponoviti, ali nije isključeno da se staro društvo još jednom okupi. Vjerojatno na nekom od sljedećih Grand Slam turnira, možda u Wimbledonu. A tada ćemo vidjeti kola je realna snaga izazivača - Danila Medvjedeva, Alexandera Zvereva, Stefanosa Tsitsipasa, Dominica Thiema i ostalih.