Hajduk čeka povijesni transfer, ali u pozadini su pitanja bez odgovora

Sve je bilo dobro do Ženeve. Jedno zaista glupo uklizavanje, penal i crveni karton usmjerili su utakmicu finala Lige prvaka koja je završila debaklom Hajdukovih juniora i teškim 5:0 porazom od AZ Alkmaara, ali su itekako utjecali i na razvoj događaja u karijeri mlade stoperske zvijezde. Luka Vušković u godinu dana prošao je put od 'najmlađeg i najtalentiranijeg člana nogometne dinastije', koji će postati najskuplji igrač Hajdukove povijesti, do trenutka kada se takav transfer od njega uistinu očekuje i na njemu grade okolnosti koje bi trebale rezultirati uspjehom Lukše Jakobušića u njegovoj zadnjoj ugovorenoj godini mandata na Poljudu.

Sve ovisi o jednom transferu

Financijska injekcija od 10 plus milijuna eura, kojima se teži, kapitalni je posao i ovog prijelaznog roka, jer taj izlazni transfer spominje se kao odgovor na jedno od ključnih pitanja - gdje su kapitalna pojačanja na popisu ulaznih transfera koja su najavljena te ih Ivan Leko očekuje. No o njima se sad priča puno tiše, narativ oko kluba je drugačiji i dominiraju već poznate teme, poput one da se spušta rampa za prodaju Sahitija i Mlakara dok traje borba za skupinu Konferencije lige, što je i očekivano i logično, dok je nelogično primjerice da se Hajduk doveo u situaciju da s dvojicom nezamjenjivi igrača, Filipom Krovinovićem i Darijom Melnjakom, s kojima se potpisuje do kraja života, uđe u posljednju godinu ugovora, sruši im cijenu i otvori širom vrata za odlazak.

A povijesni, megatransfer Vuškovića opasno se narušio u Ženevi, kada je kako smo doznali Hajduk imao dvije sigurne ponude za igrača, jednu od njih iz Premier lige, ali do danas ništa nije realizirao.

I nervoza je sve veća, otac Danijel mlade zvijezde nedavno je prekinuo suradnju u omladinskom pogonu Hajduka gdje je radio kao trener, sve je više raznih priča, glasina, ponuda i šumova oko igrača koji je na proljeće tek debitirao u prvoj ligi najmlađi hajdukovac ikad. Pritisak i forsiranje minutaže na njega su itekako utjecali, pa iako inače nije sklon povredama, zaredalo se i to, kako u klubu, kako i na poziv reprezentaciji. Bio je na hlađenju do finala Kupa, a tamo se najviše istaknuo na dočeku nakon utakmice, pjevanjem navijačkih pjesmuljaka zbog kojih ga je kaznio HNS. Danas će propustiti drugu pripremnu utakmicu Hajduka u nizu (MTK), ujutro je trenirao s fizioterapeutom, a u klubu kažu da takve individualni treninge provode sa svim igračima. Ali točno je da se Vuškovića štiti i čuva od nepredviđenih situacija.

Velikani nakon Ženeve potegnuli ručnu

– On je kao dijete bio ispred svoje generacije, vidjelo se uvijek da dolazi iz nogometne obitelji, nogomet se do srži razumije. Sigurno ga ima tko savjetovati, u Hajduku smo o tome puno razgovarali, postoje i sportski psiholozi koji rade na tome s mladim igračima jer je edukacija važna, nema smisla baviti se stvarima na koje ne možeš utjecati', za Večernji list govorio je Andro Fistonić, koji je s Vuškovićem radio u Hajduku od 13. do 15. godine, a danas je direktor u Istri.

Fistonić je upozorio na anomalije oko mladih igrača i ulogu kluba da ih od njih zaštiti.

– Iako ima fizičke predispozicije prema kojima je ispred svoje generacije, Luka je još praktički dijete koje prolazi pubertet. Važno je maknuti fokus sa svih popratnih stvari, poput društvenih mreža i svega ostalog što bi mu moglo remetiti fokus na nogomet. Luka je zapravo takav uvijek i bio. Njegov jaki forte je i što se uvijek igrao nogometa i uživao u njemu. Opušten je i voli igru, nedavno je zabio pogodak s centra, no to je već ranije radio u mlađim kategorijama. Nema strah od pokušaja...

I prije debija u HNL-u, gdje je zahvaljujući 'bolnici' u redovima Leke skupio do kraja sezone osam nastupa, za Vuškovića su se raspitivala velika imena. Tomislav Erceg, obiteljski prijatelj koji skrbi o braći Vušković, prvi je donio konkretnu ponudu na Poljud, Milan je davao sedam milijuna eura, kasnije se pojavio Manchester City s ponudom, kako su javljali dobro upućeni izvori, od 12 milijuna eura. Chelsea je nakon Ženeve očito potegnuo ručnu, o PSG-u se više ne govori, ali Engleska je i dalje otvorena opcija, unatoč problemima koje donose birokracija i pravila Brexita, pa se za igrače koji nisu punoljetni i nemaju pravo potpisa traže satelitski klubovi u drugim zemljama.