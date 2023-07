Navijači žele naslov, ali Hajduk dovodi igrače koji su tek za obranu 2. mjesta

Nogometaši Hajduka su prije nešto više od dva tjedna počeli s pripremama za novu natjecateljsku sezonu. U prve dvije utakmice splitska momčad upisala je 1:1 remi sa Spartakom iz Trnave te 0:1 poraz protiv osvajača slovenske dvostruke krune, ljubljanske Olimpije. Iako rezultati ne izgledaju dobro, Hajduk je na terenu izgledao vrlo solidno, a i rezultati s priprema često nemaju važnost te znaju biti znatno drukčiji kad u priču uđu natjecateljske utakmice.

Barem razina Krovinovića

Dakle, ovdje nećemo ništa temeljiti na ta prva dva pripremna susreta, već na dosadašnjoj transfer-politici Hajduka ovog ljeta, koja je zapravo vrlo indikativna te nam puno toga govori. Prvo pojačanje ovog ljeta je bio hrvatski nogometaš Zvonimir Šarlija koji je stigao iz grčkog Panathinaikosa gdje je imao dobru sezonu završivši na drugom mjestu grčke Superlige. Dakako, riječ je i o više nego dostojnom stoperu za HNL prilike, već je to i dokazao od 2017. do 2019. igrajući u dresu Slaven Belupa. No, je li riječ o stoperu koji će Hajduk dovesti s drugog na prvo mjesto u domaćem prvenstvu? Teško da jest.

GALERIJA Pripreme Hajduka za nadolazeću sezonu

S istom temom nastavljamo i kod drugog Hajdukova ovoljetnog pojačanja – krilnog napadača Leona Dajakua, iako je riječ o nešto većoj nepoznanici. U mlađim kategorijama je Dajaku u dresu Stuttgarta, Bayerna i njemačke reprezentacije "razvaljivao", u nekim sezonama imao prosjek bolji i od gola po utakmici. Međutim, u seniorskom nogometu se još uvijek nije pronašao. Igrao je redom za Stuttgart, Bayern, Union Berlin, Sunderland i St. Gallen, te u 100 seniorskih utakmica zabio devet golova uz 11 asistencija, što je za momka koji je u Stuttgartu U-17 u jednoj sezoni zabio 23 gola u 21 utakmici, popriličan pad, čak i kad se uračuna zahtjevnost prijelaska iz mlađih kategorija u seniorski nogomet.

Dakako, to ne znači da Dajaku neće biti dobar za HNL razinu ili za Hajduk. No kolika je šansa da će upravo on biti ta prevaga koja je Hajduku potrebna za tron? Realno gledajući, izrazito mala. Jedno od najboljih pojačanja Hajduka proteklih godina Yassine Benrahou došao je kao nepoznanica i pokazao se briljantnim za Hajduk, a čak ni za njega ne možemo reći da je ona prevaga koja Hajduku treba za pretjecanje Dinama.

VEZANI ČLANCI:

Sa svim ovim na umu, vjerojatno se pitate koja je poanta ovog teksta? Poanta nije omalovažiti pojačanja koja je Hajduk doveo jer i dalje je moguće da se ispostave kao sjajni igrači, već je poanta usklađivanje ambicija Uprave kluba i klupskih navijača. Da Uprava kluba otvoreno ide ganjati naslov prvaka, u klub bi u najmanju ruku stizali igrači barem ranga i vrijednosti koju ima, recimo, Filip Krovinović (4,5 mil. € po Transfermarktu). Za kontekst, Šarlija na tržištu vrijedi 1,2 milijuna eura, dok Dajaku vrijedi 800 tisuća eura. Ako Hajduk zaista namjerava ići po naslov, mora u svoje redove dovoditi igrače iste ili bolje kvalitete od onih koje ima prvak Dinamo. To je nepobitna činjenica, jer teško je očekivati da će Dinamo dati šansu Hajduku koju mu je dao pretprošle sezone, tako da Hajduk mora biti znatno jači kako bi samo ponovio nešto napetiju borbu za naslov prvaka, a još znatno više od toga ako žele postati prvi. Vidjeli smo da Hajduk, bez obzira na stanje u klubu, ima moć dovesti igrače velike kvalitete, samo je pitanje koliko Uprava želi potegnuti taj rizik.

VEZANI ČLANCI:

Desetljeće bez drugog mjesta

Čelništvo kluba ovim je pojačanjima zapravo naglasilo borbu za branjenje drugog mjesta iz protekle dvije sezone (taj plasman nisu imali deset godina prije sezone 2021./2022.). Međutim, predsjednik Lukša Jakobušić i sportski direktor Mindaugas Nikoličius su svjesni fanatizma Hajdukovih navijača koji očajnički žele naslov nakon gotovo 20 godina ligaške suše trofeja. S tim na umu, glavni ljudi kluba neće transparentno reći navijačima da je cilj ove sezone obrana drugog mjesta budući da bi u očima ljubitelja kluba ispali neambiciozni, ali uzevši u obzir Dinamovu kvalitetu rostera, ciljanje drugog mjesta je i više nego logičan potez. Kad sagledamo realno stanje, zaključak je da su ambicije navijača Hajduka previsoke, a ne da su ambicije Uprave preniske.

VIDEO Subašić ispričao urnebesnu anegdotu sa Spacom