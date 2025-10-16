Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 208
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
Rukomet

Gojun je istaknuo nakon poraza - Ovo je blamaža, a Glavaš dodao - ovo je debakl

Zagreb: Machineseeker EHF Liga prvaka, 5. kolo, RK Zagreb - GOG
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
1/7
Autor
Damir Mrvec
16.10.2025.
u 21:29

Rukometaši Zagreba upisali su i peti poraz u elitnoj skupini Lige prvaka. I to potpuno neočekivano, od momčadi koja je imala samo dva boda više. Danski GOG pobijedio je u zagrebačkoj Areni s 36:31

Rukometaši Zagreba upisali su i peti poraz u elitnoj skupini Lige prvaka. I to potpuno neočekivano, od momčadi koja je imala samo dva boda više.

Danski GOG pobijedio je u zagrebačkoj Areni s 36:31, a sve je bilo gotovo već u 15. minuti kada su gosti imali visokih plus šest (2:8). 

- Nakon ovog poraza za nas je Liga prvaka završena priča. Teško da ćemo u nastavku osvojiti dovoljan broj bodova da budemo među prvih šest u skupini.

Prvo poluvrijeme odigrali smo kao da smo se dan ranije prvi put skupili, Teško je  sad nešto pametno reći, razočaran sam, tužan, Nakon one dobre igre u Parizu ovo smo najmanje očekivali.

Istina, znali smo da igraju brzi rukomet, znali smo da svakoj momčadi daju po 30 pogodaka, ali mi smo primili gotovo 40. Žao mi je navijača koji su nas došli podržati.

Ukratko, ovo je jedna blamaža i ne znam kako ćemo daje – rekao je Jakov Gojun, kapetan momčadi.

Kao i u prethodnim utakmica veliki problem bili su vratari. Obojica, Grbavac i Suljević imali su ispod 20 posto obranjenih šuteva.  I jedan i drugi imali su po četiri obrane ali te obrane bile su kad je bio veliki rezultatski minus pa nisu imale nekakav poseban učinak.

- Ovo je debakl. Jedina pozitivna stvar u Areni bili su naši navijači. Moramo ovih dana ozbiljno porazgovarati u svlačionici, reći jedan drugome što ne valja – rekao je Filip Glavaš, desno krilo Zagreba.

Protiv GOG-a nije bilo ozlijeđenog Karačića, u ranoj fazi utakmice Faljić je dobio izravni crveni karton, no i s njima bi vjerojatno završilo isto – uvjerljivim porazom. 

- Loše, loše, loše. Teško mi je sad odmah nakon utakmice nešto suvislo reći. Znam sam da smo katastrofalno ušli u utakmicu, da je utakmica bila izgubljena na samom početku.

Očigledno imamo problem kada nešto moramo napraviti onda to ne ide. Morali smo pobijediti, a nismo, kao da se neki strah uvukao u momčad. Nadam se da se na kraju utakmice Klarica nije teže ozlijedio – rekao je Andrija Nikolić, trener Zagreba, koji je dugo ostao u svlačionici s igračima.

 - U petak  imamo trening, imat ćemo i sastanak pa ćemo vidjeti kako i što dalje – naglasio je Nikolić.

Nakon 0-5 u Ligi prvaka mnogi bi treneri već odavno otišli s klupe Zagreba, neki svojevoljno, nekima bi se uručio otkaz. Teško je reći kakva sudbina čeka Nikolića.

Imao je sličnu situaciju prošle sezone. Nakon šestog poraza u nizu u Magdeburgu, odmah poslije utakmice, 30. listopada 2024. godine Nikolić je morao otići. Hoće li se povijest ponoviti i hoće li Nikolić dočekati studeni na klupi Zagreba znat će se jako brzo. Odmora nema, za vikend je gostovanje u Umagu, a sljedeći četvrtak stiže Szeged u Ligi prvaka. 

Ključne riječi
Jakov Gojun Filip Glavaš Andrija Nikolić arena Liga prvaka rukomet

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još