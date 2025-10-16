Gojun je istaknuo nakon poraza - Ovo je blamaža, a Glavaš dodao - ovo je debakl

Rukometaši Zagreba upisali su i peti poraz u elitnoj skupini Lige prvaka. I to potpuno neočekivano, od momčadi koja je imala samo dva boda više.

Danski GOG pobijedio je u zagrebačkoj Areni s 36:31, a sve je bilo gotovo već u 15. minuti kada su gosti imali visokih plus šest (2:8).

- Nakon ovog poraza za nas je Liga prvaka završena priča. Teško da ćemo u nastavku osvojiti dovoljan broj bodova da budemo među prvih šest u skupini.

Prvo poluvrijeme odigrali smo kao da smo se dan ranije prvi put skupili, Teško je sad nešto pametno reći, razočaran sam, tužan, Nakon one dobre igre u Parizu ovo smo najmanje očekivali.

Istina, znali smo da igraju brzi rukomet, znali smo da svakoj momčadi daju po 30 pogodaka, ali mi smo primili gotovo 40. Žao mi je navijača koji su nas došli podržati.

Ukratko, ovo je jedna blamaža i ne znam kako ćemo daje – rekao je Jakov Gojun, kapetan momčadi.

Kao i u prethodnim utakmica veliki problem bili su vratari. Obojica, Grbavac i Suljević imali su ispod 20 posto obranjenih šuteva. I jedan i drugi imali su po četiri obrane ali te obrane bile su kad je bio veliki rezultatski minus pa nisu imale nekakav poseban učinak.

- Ovo je debakl. Jedina pozitivna stvar u Areni bili su naši navijači. Moramo ovih dana ozbiljno porazgovarati u svlačionici, reći jedan drugome što ne valja – rekao je Filip Glavaš, desno krilo Zagreba.

Protiv GOG-a nije bilo ozlijeđenog Karačića, u ranoj fazi utakmice Faljić je dobio izravni crveni karton, no i s njima bi vjerojatno završilo isto – uvjerljivim porazom.

- Loše, loše, loše. Teško mi je sad odmah nakon utakmice nešto suvislo reći. Znam sam da smo katastrofalno ušli u utakmicu, da je utakmica bila izgubljena na samom početku.

Očigledno imamo problem kada nešto moramo napraviti onda to ne ide. Morali smo pobijediti, a nismo, kao da se neki strah uvukao u momčad. Nadam se da se na kraju utakmice Klarica nije teže ozlijedio – rekao je Andrija Nikolić, trener Zagreba, koji je dugo ostao u svlačionici s igračima.

- U petak imamo trening, imat ćemo i sastanak pa ćemo vidjeti kako i što dalje – naglasio je Nikolić.

Nakon 0-5 u Ligi prvaka mnogi bi treneri već odavno otišli s klupe Zagreba, neki svojevoljno, nekima bi se uručio otkaz. Teško je reći kakva sudbina čeka Nikolića.

Imao je sličnu situaciju prošle sezone. Nakon šestog poraza u nizu u Magdeburgu, odmah poslije utakmice, 30. listopada 2024. godine Nikolić je morao otići. Hoće li se povijest ponoviti i hoće li Nikolić dočekati studeni na klupi Zagreba znat će se jako brzo. Odmora nema, za vikend je gostovanje u Umagu, a sljedeći četvrtak stiže Szeged u Ligi prvaka.