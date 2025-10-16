Kovačevićeve muke: Jedan se oporavio, ali Dinamo ostaje bez druge dvojice za derbi

Nakon reprezentativne stanke, HNL se nastavlja, a Dinamo u subotu čeka prva utakmica dugog ligaškog kruga, u Maksimir stiže Osijek. Pogled na tablicu rekao bi je to 'laganica' za plave, kao vodeći igraju s pretposljednjim klubom lige kojeg su pobijedili i u Osijeku, pa bi sad ovo trebao biti lagani zalogaj.

No, da to nije baš tako govore i utakmice Dinama s Varaždinom (iščupani remi), te dva poraza u Maksimiru (Gorica i Lokomotiva), a Osijeku nasušno trebaju bodovi za bijeg s dna i izbjegavanje potresa unutar kluba.

No, bodovi trebaju i Dinamu, ispustili su plavi tri boda prednosti u odnosu na Hajduk tim porazom od lokosa i sad više nema 'labavo'.

Dinamov trener Mario Kovačević dosad se veselio činjenici da od početka priprema nije u momčadi imao ozbiljnijih ozljeda, ali sad polako i te nevolje stižu u svlačionicu. Odavno je navodno ozlijeđen Pierre-Gabriel, neće ga biti ni u skoroj budućnosti pa će Valinčić i dalje biti upregnut, Dominguez se oporavio nakon problema s koljenom i počeo je trenirati, ali je upitno hoće li ga Kovačević koristiti već u subotu, ali stigli su novi problemi.

Gabriel Vidović u posljednje se vrijeme nije naigrao, a vjerojatno neće ni u subotu jer ga je napala viroza. Za lijevo krilo prvi je 'pick' Arber Hoxha koji je igrao za reprezentaciju Albanije i nastavio sa sjajnom formom. Može tu uskočiti i Luka Stojković kako je Varela 'posuđen' mladoj momčadi za susret Premier kupa s Cheleseom, baš kao što Stojković može i na desno krilo jer se sad i tamo pojavio mali suficit.

Naime, Mateo Lisica koji je dosad bio starter ima problema s aduktorom. Tek će detaljni pregledi pokazati koliko je ozbiljna ta ozljeda, ali sad Kovačević mora napraviti promjenu. Srećom za njega, ima Monsefa Bakrara koji je uvijek ulascima donosio puno toga i zacijelo će on krenuti u subotu protiv Osijeka.