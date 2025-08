Glatko odbili 125 milijuna za sjajnog napadača, a sada još traže da im se ispriča

Liverpool je za Isaka ponudio 125 milijuna eura odštete plus bonuse. No, Newcastle, koji je petim mjestom prošle sezone izborio Ligu prvaka, to je glatko odbio jer smatra da švedski reprezentativac vrijedi između 150 i 170 milijuna eura. Britanski mediji tvrde da "Redsi" nemaju namjeru "podebljati" ponudu, te da će Isak ostati na St. James' Parku.