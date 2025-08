Real se nakon pet godina riješio igrača koji nikad nije ni zaigrao za klub, uspjeli su ga prodati

Reinier Jesús, nekada slavljen kao novo brazilsko nogometno čudo, napušta Real Madrid bez da je ikada zaigrao u službenoj utakmici za prvu momčad. Nakon pet godina ispunjenih razočaranjima, ofenzivni veznjak vraća se u domovinu, a njegov novi klub je Atlético Mineiro. Podsjetimo, Real Madrid je 2020. godine platio čak 30 milijuna eura za tada iznimno talentiranog igrača Flamenga, pobijedivši u utrci za njegov potpis čak i Manchester City. Plan je bio jasan: Reinier je trebao krenuti stopama svojih sunarodnjaka Viniciusa Jr. (plaćen 45 milijuna eura) i Rodryga (40 milijuna eura). Obojica su u Realu izrasli u igrače svjetske klase i postali superzvijezde. Međutim, za Reiniera je sve krenulo po zlu.

Umjesto da zablista na Santiago Bernabéuu, Reinier nikada nije dobio priliku. Upisao je tek tri nastupa za rezervnu momčad, Real Madrid Castillu, prije nego što je poslan na čak četiri neuspješne posudbe. Prvo je proveo dvije sezone u Borussiji Dortmund, a zatim su uslijedile epizode u Gironi, Frosinoneu i na kraju Granadi. Scenarij je svugdje bio isti: minimalna ili nikakva minutaža. U dvije godine u Dortmundu, skupio je svega 741 minutu na terenu.

Kako prenosi španjolska Marca, transfer u Atlético Mineiro je gotova stvar. Brazilski velikan u njemu vidi "zanimljivu priliku" i vjeruje da će se Reinier, u poznatom okruženju i uz pravo povjerenje, vratiti na razinu koja ga je i dovela u Europu. Reinier je trebao postati novi dragulj u Realovoj brazilskoj ofenzivi. Na kraju, ostat će upamćen kao jedan od najvećih i najskupljih transfernih promašaja kluba u posljednjem desetljeću.

Koliko mu je teško pao period u Njemačkoj, Reinier je svojedobno otkrio u intervjuu za "Globo Esporte", gdje se bez zadrške osvrnuo na vrijeme provedeno u Borussiji. "Bilo je to jednostavno masakr, doslovno su me mlatili. Bio je to vrlo težak period za mene", brutalno iskreno je opisao svoje iskustvo.