FOTO Za njegovim nauljenim i golim tijelom na otvaranju Igara su uzdisale sve žene

Pita Taufatofua je još prije pet godina na ceremoniji otvaranja Olimpijskih igara u Rio de Jaineru bio glavna zvijezda zbog izdanja u kojemu je kročio na otvaranje, odnosno, zbog izdanja u kojemu - nije - kročio.

Naime, ovaj natjecatelj u taekwondou nije se proslavio baš u natjecateljskom dijelu, ali mu je njegov goli i nauljeni torzo donio sasvim dovoljno popularnosti.

Sve žene svijeta nisu skidale pogled s ovoga predstavnika i stjegonoše Tonga.

Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Tokyo 2020 Olympics - The Tokyo 2020 Olympics Opening Ceremony Tokyo 2020 Olympics - The Tokyo 2020 Olympics Opening Ceremony - Olympic Stadium, Tokyo, Japan - July 23, 2021. Flag bearer Malia Paseka of Tonga and Pita Taufatofua of Tonga during the athletes' parade at the opening ceremony REUTERS/Hannah Mckay HANNAH MCKAY

Zanimljivo je da je Taufatofua bio i na Zimskim olimpijskim igrama, a baš tada je zaludio i slavnu Lindsey Vonn.

Iako je stalno nasmijan, imao je jako teško djetinjstvo. Odrastao je s roditeljima i šestero braće i sestara u kući s jednom kupaonicom, a i ona je uništena u oluji.

Danas je ambasador UNICEF-a, pomaže beskućnicima, ali i djeci koja nemaju svoj dom. Osim toga, brine se i o zaštiti životinja, a aktivan je i u pokretu za zaustavljanje globalnog zatopljenja.

Zanimljivo je da ima i inženjersku diplomu, a baš te 2016. kada se proslavio svojim besprijekornim tijelom završio je i magisterij.

Ana Đerek uspješno odradila podij trening