Đoković zapeo u zrakoplovu: Australske vlasti mu ne daju da izađe iz njega

Australski premijer Scott Morrison izjavio je u srijedu da će prvi tenisač svijeta Novak Đoković morati dokazati da je liječničko izuzeće od cijepljenja protiv koronavirusa koje je dobio autentično ili će ga prvim zrakoplovom poslati kući, ali tu nije bio kraj Đokovićevim mukama. Naime, pitanje je hoće li ući u Australiju, odnosno, hoće li izaći iz zrakoplova.

Novinar Timesa Stuart Fraser objavio je da vlasti australske države Victorije odbijaju izdati Novaku vizu što je putem Twitter profila potvrdila i ministrica sporta Victorije Jaala Pulford.

This is getting very messy now. If my information is correct, I believe Djokovic has literally just landed at Melbourne in the past few minutes... https://t.co/3NEMZTMHtf