Engleski nogometaš optužen za silovanje ostao bez bogatog sponzora

Američki proizvođač sportske odjeće Nike više neće sponzorirati Masona Greenwooda nakon što je 20-godišnji napadač Manchester Uniteda uhićen pod sumnjom za silovanje i napad na ženu.

Greenwood je koncem prošlog mjeseca priveden zbog sumnje da je silovao i napao ženu, a naknadno je pušten uz jamčevinu.

Nike je prvotno suspendirao suradnju s Greenwoodom, a sada su iz kompanije objavili kako su prekinuli suradnju.

- Mason Greenwood više nije Nike sportaš - poručili su.

Foto: David Klein January 19, 2022, London, United Kingdom: London, England, 19th January 2022. Mason Greenwood of Manchester United during the Premier League match at Brentford Community Stadium, London. Picture credit should read: David Klein / Sportimage Photo via Newscom Photo: David Klein/NEWSCOM

Prethodno je uklonjen iz videoigara FIFA i eFootball, a ManU je mladog napadača odmah suspendirao i do daljnjega ne smije igrati niti trenirati s ekipom.

Napadača Crvenih vragova je za obiteljsko nasilje optužila njegova djevojka koja je na Instagram profilu objavila niz uznemirujućih fotografija koja jasno ukazuje na fizički napad. Kasnije je objavila i audiozapis koji sugerira da ju je Greenwood zlostavljao i prijetio joj.

Greenwoodova tužiteljica, 18-godišnja studentica, nedavno je prekinula šutnju kako bi zahvalila na porukama podrške. Rekla je da je prošli tjedan bio 'težak' i najavila da neće davati nikakve daljnje izjave do konca policijske istrage.