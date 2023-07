Đoković očekuje teškog protivnika: 'Taj čovjek mi je oteo dva Grand Slama. Osjećam golem pritisak'

Novak Đoković uspješno je prošao i drugo kolo turnira u Wimbledonu pobijedivši Jordana Thompsona s 3:0 u setovima. Pred njime je bolji iz meča Stana Wawrinke i Tomasa Martina Etcheverryja. Upravo je Wawrinka jedan od rijetkih koji su više puta pobijedili Đokovića u finalima Grand Slam turnira.

Na konferenciji za medije nakon pobjede Đoković je komentirao Wawrinku i dva Grand Slama u kojima je Wawrinka bio bolji. "Oteo mi je dva Grand Slama. To je njegova uloga koju je imao u mojoj karijeri, pobijedio me u dva finala. No volim Stana, odličan je kao osoba. Stvarno je inspirativno sve što je postigao u svojim godinama. Ima skoro 40 godine i još uvijek ide jako", kazao je Đoković.

"Nakon nekoliko operacija na koljenu, on i dalje ide jako i pokušava ispisati povijest za sebe i tenis. Ne možemo zaboraviti da je trostruki osvajač tri Grand Slama i pobjednik Davis Cupa, a ima i olimpijsko zlato. Imao je fantastičnu karijeru", dodao je srpski tenisač.

"Mislim da je jako impresivno da nakon svih poteškoća kroz koje je prošao u zadnjih pet, šest, sedam godina, on i dalje odbija odustati i samo nastavlja. Ima jedan od najljepših jednorukih backhanda protiv koji sam ikada igrao i koje sam ikada vidio. Baš je moćan igrač. Jak i kompletan. Nadam se da ćemo imati priliku opet igrati jer se nismo sreli već neko vrijeme. Bit će to duel veterana", nastavio je s pohvalama.

"Svaki puta kada ulazim na teren, posebno na Grand Slamu, osjećam golem pritisak. Imam velika očekivanja od sebe, a imaju ih i ljudi koji me gledaju uživo ili na TV-u i cijelog teniskog svijeta. Naviknuo sam na taj osjećaj do sada i to je nešto što prihvaćam jer mi daje dodatnu motivaciju da ispišem povijest", rekao je srpski tenisač o svome iskustvu igranja na Grand Slam turnirima.

