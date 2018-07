Vaha upozorava: Taj detalj bi mogao presuditi, a za Mandžu nisam siguran...

Čujemo se za finale -završili smo posljednji razgovor s proslavljenim trenerom Vahidom Halilhodžićem. Vaha se samo nasmiješio, ako ćemo iskreno, on je jedan od rijetkih koji je i prije početka Svjetskog prvenstva rekao da Hrvatska ima momčad koja može doći do finala, a kako su utakmice odmicale, bio je sve optimističniji kad je govorio o Dalićevoj momčadi, da bi već nakon pobjede nad Argentinom ustvrdio:

– Ne da može, nego Hrvatska treba igrati finale.

Francuzi su odmorniji

E, sad je taj finale doista tu i igra ga upravo Hrvatska, a s druge je strane Francuska, na određeni način Vahina Francuska jer on je dobar dio svoje karijere, igračke i trenerske ostvario tamo, a i tijekom ovog Svjetskog prvenstva bio je u Parizu, u svom obiteljskom domu.

– Sad idem malo u Lille, i tamo imam kuću, a djeca su mi u Parizu – kazao je Vaha pa se okrenuo nedjeljnom finalu.

– Uvijek se od finala očekuje puno jer ta se utakmica uvijek čeka, a ja očekujem veliku borbu. I držim da u toj utakmici nema favorita, da će odlučivati neke sitnice, detalji – kazao je Halilhodžić.

Posebno je upozorio na prekide, tu su Francuzi jako opasni.

– U mnogo utakmica na ovom Svjetskom prvenstvu prekidi su postali jako važni, golovi su se puno zabijali nakon njih, a Francuska je tu jaka sa svoja dva stopera, Varaneom i Umtitijem.

A Hrvatska je imala dosta problema u branjenju tih prekida, dodali smo.

– Znala ih je imati, ali je pokazala da je i ona opasna na ofenzivnom prekidu.

Prije Engleske bojali smo se činjenica da su naši igrači odigrali dvije utakmice po 120 minuta prije polufinala, bojali smo se umora, a onda opet odigrali 120 minuta i trčali kao rijetko kada.

– To je bilo krasno za gledati, taj karakter i sve što su ‘izvadili’ iz sebe igrači Hrvatske. Ali umor se i dalje skuplja, Francuzi nisu imali takve napore, a još su imali i dan odmora više nakon polufinalne utakmice. I to je jedan detalj koji može biti važan u nedjelju, koliko će se hrvatski igrači uspjeti odmoriti jer dali su svoj apsolutni maksimum i može biti problema s mišićima, upitno je može li Mandžukić i dalje onako maratonski nastaviti igrati. Puno je pitanja, ali i detalja koje mi koji smo ovako sa strane ne možemo znati.

>> Pogledajte Večernji pressing s hrvatskim herojima

[video: 25846 / ]

Uz to što je odmornija, Francuska ima i nekoliko strašno brzih igrača koji mogu raditi probleme.

– Ima nekoliko brzanaca, a taj mali Mbappe doista može biti problematičan za Hrvatsku, ako ga se ne duplira, može svakome pobjeći. Tu Hrvati trebaju biti posebno pažljivi, složiti taktiku da ga se spriječi. Griezmann se vraća u formu iako još uvijek igra dosta daleko od gola, ali opasan je jer i zna pucati ili podvaliti loptu. Giroud nije puno zabio, ali se nalazi u dosta prilika, propustio je dosta zicera i sad pokušava zabiti na silu. No Deschamps vjeruje u njega, očito mu radi važne stvari, jak je u skoku, može spustiti, odigrati kao mantinela – kazao je Halilhodžić.

I ovdje se govori o 1998.

Dalić je taktički sjajno zaustavio Messija i Argentinu, Eriksena i Dansku, pa Ruse, Engleze... Kako igrati protiv Francuske?

– Francuska je najopasnija na kontranapade i na to se mora paziti, baš zbog te njihove spomenute brzine. Ali Hrvatska ima rutinu, kontrolira igru, nema nekakav veliki ritam, osim što znaju ubrzati Rebić i Perišić. No Hrvatska je definitivno dobro organizirana, osim što bi Strinić ili Pivarić, koji već bude igrao na lijevoj strani, mogli imati problema ako ne budu imali veliku pomoć, ako ostanu jedan na jedan s Mbappeom – veli Halilhodžić koji se nije želio puno upuštati u prognoze.

– Mogu samo reći da nema favorita iako je jako puno onih koji kažu da je favorit Francuska, ja ne mislim tako. I znajte, Hrvatska je napravila nevjerojatnu stvar, na tim našim prostorima to je najveći uspjeh, čudo je kad tako mala zemlja dođe u finale i u tom finalu držim da Francuska nije favorit. I ovdje se često spominje ta generacija 1998., Francuzi drže da će Hrvatska tražiti osvetu za onaj polufinalni susret koji je, po meni, naivno izgubila kad je već imala dobivenu utakmicu. No sad su druga vremena, druga je ovo utakmica. U njoj je Hrvatska pokazala da ima odličnu sredinu terena i bit će to veliki sudar s igračima na drugoj strani, gdje su Pogba, Matuidi i Kante koji je po meni bio najbolji, tko tu uzme kontrolu, bit će bliži šansi da zabije gol, bit će važno tko će moći mijenjati ritam igre, i tko će biti bolji u već spomenutom prekidu. No kažem, to su sve detalji, puno je još takvih detalja koji mogu odlučiti, a jedan od njih je i sreća – zaključio je Halilhodžić. Novi ‘sastanak’ dogovorili smo za dane poslije finala.

