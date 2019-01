Dirljiva scena: Emotivni Halilhodžić nije izdržao i rasplakao se

Nogometaši Nantesa sinoć su protiv St. Etiennea (1:1) odigrali prvu utakmicu od nestanka Emiliana Sale.

Utakmica je u devetoj minuti nakratko prekinuta (Sala je nosio broj devet), a cijeli stadion je ustao i zapljeskao argentinskom nogometašu. Trener Nantesa Vahid Halilhodžić nije izdržao i pustio je suzu.

Nantes' game against Saint-Etienne was paused in the ninth minute for a minute's applause for Emiliano Sala, bringing coach Vahid Halilhodzic to tears. pic.twitter.com/QQRpigGcC1