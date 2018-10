Dinamov heroj objasnio zašto se ovoga puta javio navijačima

Dinamo je napravio veliki korak prema europskom proljeću. Plavi su nakon sjajne premijeru protiv Fenerbahčea (1:4) izborili i drugu pobjedu u Europskoj ligi. Momčad Nenada Bjelice je gostovala Bruxellesu i svladala Anderlecht s 2:0.

- Vrijedna pobjeda za nas. Imamo šest bodova u dvije utakmice, dobro je krenulo. Prvi smo i to nam je bio cilj. Sretan sam što sam dao tri gola u dva susreta, a to sam dao zahvaljujući cijeloj ekipi. Hvala im. Nije to samo moj uspjeh nego igramo svi jedan za drugog i to se vidi - rekao je strijelac Izet Hajrović.

>> Pogledajte prvi gol Dinama

Hajrović se danas javio publici dok je izlazio iz igre što nije bio slučaj na utakmici s Fenerbahčeom.

- Danas sam se odmah javio. Prošli put nisam znao zovu li mene i što trebam napraviti.

Drugi strijelac, Amer Gojak je dodao:

- Ma presretni smo. Slušali smo trenera i ispunili njegove zamisli. Zato smo ostvarili vrijednu pobjedu. Cijela je ekipa pokazala da je prava, nismo dopustili Anderlechtu da se razigra. Zadovoljni smo s 2:0 i tri boda, ne trebamo se ničega bojati, trebamo ovako nastaviti.

>> Pogledajte kako su BBB-i bacili baklju na teren

Bruno Petković izborio je jedanaesterac.

- Dinamo je do sada u svim utakmicama stvarao prilike, osim one protiv Hajduka. Nije bitno igramo li ja, Gavranović ili Budimir. Danas sam odradio ono što se od mene tražilo. Svaki nogometaš počinje od dna i svi se penjemo prema Europi. Ovo je bio veliki korak naprijed, dokazao sam da mogu - rekao je Petković.

Dani Olmo dobio je poziv u španjolsku U21 reprezentaciju.

- Danas je bio veliki dan za mene, pobjeda i poziv u reprezentaciju. Ali, ne trebamo poletjeti, trebamo ići korak po korak.