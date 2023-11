Dinamo poražen nakon drame u Češkoj. Poništen im je gol u sudačkoj nadoknadi (1:0)

Češka Viktoria je na svom stadionu u Plzenu svladala zagrebački Dinamo s 1-0 (1-0), baš kao što je to učinila i prije dva tjedna na Maksimiru, te je dva kola prije kraja grupne faze osigurala prvo mjesto u skupini C Konferencijske lige. Viktoria je do pobjedničkog pogotka došla u 35. minuti iz kaznenog udarca koji je skrivio Josip Mišić, jer ga je lopta pogodila u ruku. Kao i u pobjedi češke momčadi u Zagrebu, precizan izvođač jedanaesterca bio je češki napadač Tomaš Chory.

Češka momčad je u prvom poluvremenu imala još dvije odlične prilike, ali je u oba slučaja Dinamov vratar Danijel Zagorac odlično reagirao i sačuvao svoju mrežu. U 68. minuti Anastasios Sidiropoulos je dosudio kazneni udarac za Dinamo, zbog navodnog igranja rukom koje je grčki sudac vidio, a koje se dogodilo nakon što je domaći vratar Stanek srušio Martina Baturinu u kaznenom prostoru, što za glavnog suca nije bio prekršaj za najstrožu kaznu. Sidiropoulos je pregledao snimku i vidio da nije bilo igranja rukom pa je poništio svoju odluku o kaznenom udarcu.

U sučevom dodatku Dinamu je poništen izjednačujući pogodak koji je postigao Sandro Kulenović, a nakon dugotrajnog pregleda snimke u VAR sobi, ustanovljeno je da je dodavač Stefan Ristovski bio u zaleđu. Uoči zadnja dva kola, Viktoria je s maksimalnih 12 bodova iz četiri nastupa osigurala plasman u osminu finala. Ballkani i Astana nakon današnjeg remija u Kazahstanu imaju po četiri boda, a Dinamo se nalazi na začelju s tri boda.

No, hrvatski prvak još uvijek drži ključeve plasmana u nokaut fazu u svojim rukama, jer mu pobjede na gostovanju u Astani (30. studenog) te u Zagrebu protiv Ballkanija (14. prosinca) donose drugo mjesto u skupini.