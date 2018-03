Jurčević krenuo pobjedom! Čondrić izluđivao modre, pa ih darivao

Nikola Jurčević pobjedom je debitirao na klupi Dinama. U 26. kolu modri su na Maksimiru dobili Rudeš 2:0 i tako prekinuli niz od dva uzastopna poraza.

Gosti su već u petoj minuti mogli šokirati Dinamo, no Budimir je iz dobre pozicije pucao pokraj gola. Modri su imali inicijativu, no na pravu priliku čekali su do 30. minute kada je Hajrović na sedam, osam metara dočekao ubačaj s lijeve strane, no Čondrić fantastično brani.

Vratar Rudeša ponovno je sjajan u 40. minuti kada skida zicer Gavranoviću. Isti dvojac ponovno je oči u oči dvije minute kasnije, međutim još jednom gostujući vratar izlazi kao pobjednik.

I onda sve dobro što je napravio, Čondrić je upropastio lošom reakcijom u posljednjim sekundama prvog dijela kada je loše reagirao nakon ubačaja Soudanija i poklonio gol Gavranoviću za 1:0.

Pitanje pobjednika riješeno je u 66. minuti kada je Fiolić ubacio s desne strane, na loptu je na desetak metara dočekao Olmo, te udarcem iz prve zabio za 2:0.

Dinamo je do kraja rutinirano priveo utakmicu kraju, te povećao prednost ispred Hajduka na devet bodova, iako imaju utakmicu više.