Dinamo kojem se plješće i na Poljudu

Odbojkašice Dinama plasirale su se u Prvu hrvatsku odbojkašku ligu. Za klub koji je osnovan prije samo nekoliko godina to je izniman uspjeh.

Nakon što su osvojile prvo mjesto u Prvoj B ligi, s dva boda više od drugoplasiranog sastava Kitro Varaždin, “lavice” su bile uspješne i u kvalifikacijama koje su održane u dvorani na Poljudu. Domaćin kvalifikacija bio je Split čije su odbojkašice u skupini jug bile prve sa svih dvadeset pobjeda.

– Splićanke su se za kvalifikacije pojačale s Miljak koja je godinama igrala u Superligi za Marinu Kaštela. No, mi smo igrali možda i najbolje dosad i na kraju slavili pobjedu 3:2. Splićanke su cijelo vrijeme puštale navijačke pjesme nogometnog kluba Hajduk, no nije nam to smetalo. Kada smo u drugoj utakmici igrali s Kostrenom (3:0), pljeskalo se našim potezima na Poljudu, a kada smo imali meč-loptu, nama u čast zasvirana je još jednom navijačka himna Hajduka – rekao je Nino Matjačić, trener kluba.

Za 2 mjesta bore se 42 kluba

Dan kasnije, kad su se prvi dojmovi slegli, Matjačić je rekao:

– Sretan sam i ponosim se što smo u samo tri godine djelovanja kluba uspjeli iz najnižeg ranga doći do statusa prvoligaša. Naš klub s više od 500 igračica u 26 natjecateljskih ekipa, Zagrebački odbojkaški savez i grad Zagreb to i zaslužuju. U nemilosrdnom sustavu natjecanja, gdje se čak 42 kluba bore za samo dva mjesta koja vode u Prvu ligu, uspjeli smo pobijediti u 22 utakmice, uz samo dva poraza. Najbolju utakmicu u povijesti kluba odigrali smo baš kada je bilo i najpotrebnije. Pobjeda nad odličnom ekipom Splita na njeizinu “vrućem” terenu ostat će trajno zabilježena u klupskoj povijesti –istaknuo je Matjačić.

Kako će se klub čije su igračice prosječno stare 19 godina snaći u višem rangu?

– Kvalitetom već u ovom sastavu možemo biti oko sredine tablice. Igrački ćemo se pojačati, a nitko iz kluba neće otići. Doći će novi trener, a ja ću postati menadžer engleskog tipa – istaknuo je Matjačić.

Mamić ode u Ameriku

Prva liga je puno skuplja od Prve B lige?

– Kotizacije su dvostruko više. Umjesto 1000 luna, sada ćemo morati za organizaciju svake domaće utakmice davati 2000 kuna. I putovanja su nam puno duža. Morat ćemo uskoro dogovoriti neki sastanak s čelnicima NK Dinama da nam sljedeće sezone novčano pomognu. Eto, oni su nam prvi čestitali ulazak u Prvu ligu – naglasio je Matjačić.

I dalje će domaće utakmice igrati u dvorani na Peščenici.

– To je trofejna dvorana. Dijelimo je s košarkašicama Medveščaka koje su nedavno osvojile naslov prvakinja Hrvatske. S njima odlično surađujemo – priča Matjačić koji je kao izbornik Hrvatske osvojio zlatnu medalju na Europskom kadetskom prvenstvu 2003. godine.

Nakon malo više od dvije godine funkcioniranja, u klubu su dočekali i prvu bebu. Vanda Foster rodila je sina Luku. Druga igračica koja je zbog trudnoće prestala s igranjem je Ivana Žmire, nekadašnja juniorska reprezentativka i seniorska državna prvakinja s Mladosti.

Inače, Vanda je upisana u klupsku povijest kao jedna od prve dvije igračice, uz Ivanu Blažević, koja je obukla dres kluba, i to u svibnju 2015. u Maksimiru. Blažević danas studira u Americi, a uz nju od prošlog ljeta klub ima još jednu “Amerikanku”, na studij je otišla i Marija Kristina Mamić.