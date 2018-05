'Debeljko' poslao upozorenje Cro Copu tjedan dana prije meča

Točno nas tjedan dana dijeli do velikog revanša između Mirka Filipovića i Roya Nelsona na Bellatoru 200 u Londonu. Bit će to velika večer za hrvatskog borca koji nikada do sada nije izgubio u niti jednom revanš meču. Još se sjećamo kako je nokautirao Wanderleija Silvu u revanšu u Pride ringu i kako je demolirao Gabriela Gonzagu 2016. godine u Krakowu u UFC-ovom oktagonu. Hoće li jednako proći i Roy Nelson koji ga je 2011. godine svladao prekidom u 3. rundi? Saznat ćemo 25. svibnja, piše Fightsite.

Big Country je originalno bio dio Bellatorovog Grand Prixa, no poražen je već u prvom kolu od Matta Mitrionea. To je nešto što Nelson nije očekivao i što ga je prilično razočaralo...

- Definitivno je za mene razočaravajuće to što više nisam u turniru. Ali kada to pogledam s druge strane, onda je to možda i prednost. Brzo se vraćam u akciju u novi meč, a zarađujem novce isključivo od borbi. Tako da ću se boriti dva puta zaredom, umjesto da se sljedeći put borim u listopadu ili studenom recimo. Sada ću nastupiti 25. svibnja, a onda ponovno u listopadu. Tak da ću u konačnici odraditi tri meča i zaraditi više novca, to je plus za mene. Ne smijem ovo gledati negativno - objašnjava Nelson kojeg je razveselila informacija da bi pobjednik njegovog meča protiv Filipovića mogao ponovno uskočiti u Grand Prix.

- Osim toga, moj meč protiv Cro Copa je rezervna borba u turniru, ako se netko ozlijedi... Teoretski, ako se to dogodi, ući ću ponovno u turnir i odraditi čak četiri meča - zadovoljan je pobjednik 'The Ultimate Fightera'.

'Big Country' se prisjetio prvog meča protiv Filipovića. Priznaje da je to bila jedna od njegovih najvećih pobjeda…

- Tko je bio u prvoj borbi protiv Cro Copa. Mislim da je bila treća runda, ako se ne varam. Držao sam pritisak nad njime čitavo vrijeme. Ta je pobjeda iz mog pogleda bila definitivno dobra za UFC, ali i za moj osobni brand. To je bila velika pobjeda za mene jer sam svladao borca poput Cro Copa.

Kako prognozira drugi meč koji je na rasporedu 25. svibnja u Londonu?

- Druga borba? Mi smo teškaši, svašta se može dogoditi. Ja sam mislio da ću pobijediti Matta (Mitrionea op.a), osjećao sam to, ali sam na koncu nekako sporo krenuo. Što se tiče Cro Copa…Svatko od nas može doći do nokauta! I on može mene nokautirati i ja njega. Ali stvarno se želim ponovno boriti protiv Matta, želim revanš - odgovara Bellatorov “debeljko”.

Pitanje koje nitko ne može izbjeći kada je dio Bellatorovog rostera je ono o Fedoru Emelianenku. Rus je prošao Mira i sada je u polufinalu Grand Prixa gdje ga čeka Chael Sonnen. Je li i 'Posljednji imperator' želja Nelsona?

- Kada bih se imao prilike boriti protiv Fedora, to bi bilo nevjerojatno. Nadam se da će Fedor proći i ostati u Bellatoru. Te da ću na koncu ukrstiti rukavice s njim.

Na koncu razgovora je poslao poruku Filipoviću…

- Za Mirka imam samo jednu poruku: Drži ruke visoko gore!