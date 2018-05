Rizin najavio idući event i potvrdio nastup Mirka Filipovića

Rizin je danas službeno izašao s podacima o njihovom idućem eventu. Objavili su datum i mjesto održavanja Rizin 11 eventa, kao i vjerojatnu glavnu borbu. No, dodali su kako će na eventu sigurno nastupiti i Mirko Filipović, piše Fight Site.

Rizin 11 održati će se 29. srpnja u Saitama Areni, što je odmah znak da će u pitanju biti veliki event trenutno najjače japanske promocije. I kao glavna borba vjerojatno bi im trebao poslužiti duel između Kyojia Horiguchia i Hiromase Ogikuba. Njih dvojica već su se borili 2013. godine, kada je slavio Horiguchi, koji je nakon toga otišao u UFC. Ogikubo je također pokušao doći do UFC-a i to preko 25. sezone Ultimate Fightera. U pitanju je ona sezona u kojoj se tražio izazivač za Demetriousa Johnsona, a Japanac je došao sve do finala, gdje je zaustavljen od Tima Elliota. Zanimljivo, unatoč mjestu u finalu, svoju karijeru nije nastavio u UFC-u, nego se vratio u Japan. Njegov trenutni pro skor je 17-3-2.

Promocija je otkrila nama već poznatu informaciju kako bi na istom eventu trebao nastupiti Mirko Filipović, no o njegovom protivniku nema još nikakvih informacija. Vjerojatno se ništa neće niti znati barem još deset dana, dok se ne održi Bellator 200 event, kojeg predvodi borba Cro Copa i Roya Nelsona. Budući da ta borba također služi kao rezervna unutar teškaškog Grand Prixa, biti će zanimljivo vidjeti što će se dogoditi oko ove borbe na Rizinu, ako Mirko Filipović ostvari ono čemu se nadamo te savlada “Big Countrya”.

Filipović je do sada upisao pet nastupa u Rizinu, unutar kojih spada serija od četiri pobjede, kojima je osvojio Grand Prix japanske promocije, 2016. godine. Također je najavio kako bi ovo trebala biti promocija na čijem će se eventu ove godine umiroviti. Najavio je kako će to biti na Silvestrovo, kada bi se trebao boriti s pobjednikom novog teškaškog Grand Prixa, o kojem za sada nemamo gotovo nikakvih informacija, ali za pretpostaviti je kako će se prva runda istog održati na ovom eventu.