Dalića naljutilo otkrivanje sastava: Svjestan sam našeg glavnog problema...

Hrvatski izbornik Zlatko Dalić obratio se javnosti na konferenciji za medije dan nakon poraza Hrvatske na Wembleyju (0:1) na početku Eura.

- Poraz od Engleske neće nam pokvariti atmosferu. Izgubili smo od jednog od favorita. Bit ćemo u boljem stanju. Ne mogu kazati da smo igrali loše, ali nismo bili dovoljno kvalitetni da bismo pobijedili. Svjestan sam da ne igramo dovoljno kvalitetno prema naprijed, nedostaje nam više okomitosti i ulazaka u prazan prostor. To je problem kojeg sam svjestan, moramo ga riješiti, a ako ga ne riješimo - neće biti dobro. Taktički smo bili dobri, sveli smo Engleze na Wembleyju na samo dva udarca.

Svi još uvijek živimo na valu srebra iz Rusije.

- Nismo realni, mislim da nije sramota izgubiti od momčadi kao što je Engleska. Nisu nas nadigrali niti Belgijanci. Optimist sam. Naša realnost je proći skupinu, a onda ići korak po korak. Ali i da nam je netko rekao prije Engleske i ponudio minimalan poraz, prihvatili bismo vjerojatno jer ipak se to prvo mjesto nameće kao teže nego drugo i treće. Ali nismo kalkulirali.

Čini se da je drugo mjesto bolja opcija za doigravanje.

- Ne razmišljam o tome. Razmišljam samo kako da prođemo skupinu. Moramo misliti o sebi i popraviti igru u napadu. Pratit ćemo danas i sljedeće suparnike Češku i Škotsku.

Komentirao je i Kramarićevu ulogu na krilu.

- Volio bih vidjeti trenera koji će doći na Wembley i neće dati igračima obrambene zadatke. To bi bilo samoubojstvo. Kramarić je imao slobodu da ide u međuprostor nakon što osvojimo loptu. Dobro je igrao, pokazao je želju u fazi obrane, a u napadu ionako nitko nije bio dobar.

Sljedeći suparnik je Češka.

- Točno je da smo protiv Belgije i Engleske postavili snažniju veznu liniju. No sada se moramo postaviti ofenzivnije i na tome ćemo slagati priču. Slažem se da neki igrači nisu pravoj formi, no moramo je pronaći jer treba nam pobjeda.

Hrvatska ima samo dvije pobjede u posljednjih deset utakmica.

- Rekao sam igračima da nam treba jedan dobar rezultat da nam se otvori, da vratimo samopouzdanje.

Škotskog novinara je zanimalo što je s Bornom Barišićem.

- Barišić je preskočio dva treninga zbog ozljede koji je donio iz Škotske. Nažalost Borna nije u stanju kao prije. Išao je na magnetsku rezonancu i čekamo rezultate. To je za nas peh, pogotovo jer igramo u Škotskoj, na njegovom stadionu.

Dalić je otkrio kako su igrači doživjeli Eriksenovo padanje u nesvijest na igralištu.

- Svi smo bili šokirani s Eriksenom, Perišića i Brozovića je pogodilo jer su suigrači. Komentirali smo koliko utakmica imamo i koliki je to zamor. Moramo putovati stalno, a neke reprezentacije sjede kući i odmaraju i igraju na svom stadionu.'

Dalić nije sretan zbog objavljivanja sastava u medijima uoči Engleske.

- Nije dobro što svatko može vidjeti trening. Mi spremamo iznenađenje i onda se pojavi sastav na naslovnici dva dana prije. Ali što je tu je. To ja ne mogu promijeniti. Inače smo jako zadovoljni uvjetima u kampu u Rovinju. Mi nećemo utakmicu dobiti ili izgubiti ako je netko vidio nešto na treningu. Svakog dana vidimo svašta u medijima i to se uvuče i u igrače. Nisam znao sastav Engleske do jutra prije utakmice, a oni su znali naš sastav dan prije. Vi radite svoj posao, ja to cijenim, ali neće vam nitko dati veću plaću ako napišete koji sastav igra - zaključio je Dalić.

