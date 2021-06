Englezi nisu bez razloga ostali u čudu kad su čuli da je Hrvatska bolja od njih

Hrvatska je na otvaranju Eura poražena od Engleske. Ili, bolje rečeno, Engleska je pobijedila Hrvatsku s 1:0.

Cijela utakmica bila je u znaku razvikanijeg protivnika, protivnika kojeg su vatreni izbacili u polufinalu Svjetskog prvenstva 2018. I dok bi se moglo nepotrebno analizirati gdje je zapelo, što se dogodilo, nema potrebe.

– Ključ je bio stvarati pritisak na hrvatske veznjake i to smo uspjeli. Dobro smo se postavili, znali smo da će to biti utakmica s malo prilika – rekao je engleski izbornik Gareth Southgate.

To je istina, unaprijed se znalo da će utakmicu presuditi onaj koji će kontrolirati sredinu. Zato su se predstavnici engleskih medija toliko "uzbudili" kad je Dominik Livaković rekao da hrvatska veza djeluje kvalitetnije od engleske.

A "uzbudili" su se s razlogom. Nikako nisu mogli shvatiti kako je došlo do te pretpostavke. U Masonu Mountu su Englezi dobili svog Modrića, otprilike, koji je zaokružio sve ono što oduvijek postoji u engleskim reprezentacijama. Jaka krila i jak defenzivni dio veznog reda.

Neosporno, Englezi imaju daleko bolja krila, ne samo od Hrvatske već možda i na cijelom turniru. Kao i općenito ofenzivni dio. Defenzivna vezna linija mogla je otići na našu stranu, da je Marcelo Brozović bio na razini. No nije. I to je to, previše se stvari moralo poklopiti da bi Modrić imao s kime doći do punog izražaja.

Mateo Kovačić odigrao je bolju utakmicu no što smo navikli, ali to nije bilo dosta jer Perišić i Kramarić bili su zatvoreni, automatski i Rebić, Brozović je previše griješio pa su Modrić i Kovačić trošili energiju na defenzivu umjesto na kreaciju.

Foto: Reuters

Protiv Čeha i Škota to možda neće biti tako jer će ostatak momčadi više doći do izražaja, prvenstveno jer u tim momčadima izostaje tolika kvaliteta kao kod Engleza, ali ako se utakmica odlučuje prvenstveno ili isključivo u veznom redu, Hrvatska mora imati uz Modrića i Kovačića još iznadprosječno raspoloženih pojedinaca...