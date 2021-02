Čudna situacija: Ne igraju za Hrvatsku jer moraju na fakultet?!

Nogometašice Hrvatske odigrat će protiv Rumunjske 23. veljače u Puli posljednju utakmicu kvalifikacijskog ciklusa za odlazak na Europsko prvenstvo koje će se u lipnju 2022. godine igrati u Engleskoj. Hrvatska neće na Euro, ali bi joj pobjeda donijela treće mjesto u skupinama, a to znači i bolji ždrijeb za iduće kvalifikacije. No ono što je bilo čudno tijekom kvalifikacija jest činjenica da na popisu nema nijedne igračice Osijeka, trenutačno prvog sastava našeg prvenstva.

– Ne bih ništa komentirao, za to je zadužen Petar Krpan, glavni instruktor HNS-a – rekao je Mate Prskalo, izbornik ženske nogometne reprezentacije.

Čudno jer je izbornik taj koji poziva ili ne poziva igračice, a zna razlog zašto ih poziva.

– Nema tu nikakvih problema. U stalnom sam kontaktu s Bojanom Bodražićem, predsjednikom ŽNK Osijek. Osječanke se ne mogu odazvati u reprezentaciju jer imaju obveze na fakultetima, a neke i rade. Utakmice reprezentacije su uglavnom kroz tjedan pa jednostavno ne mogu izostati – rekao je Krpan.

Dakle, izbornik je pozivao igračice Osijeka?

– Da, mislim da je riječ o tri ili četiri igračice – zaključio je Krpan.

Jedina igračica Osijeka koja je u ovim kvalifikacijama igrala za Hrvatsku bila je Katarina Pranješ. Ona je u rosteru za susret s Rumunjkama, ali ovoga puta kao igračica Splita. Cijela ta situacija ipak je pomalo čudna. Jer, od devet igračica Splita četiri studiraju, a one mogu izostati. Očigledno postoji neki drugi razlog zašto se Osječanke ne odazivaju, no za sada je to nekako gurnuto ispod tepiha...