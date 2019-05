Ćiro otkrio Srbima što mu rade u Hrvatskoj zbog Pupovca, spomenuo je i traktore

Miroslav Ćiro Blažević, nekedašnji izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, podržao je Samostalnu demokratsku srpsku stranku Milorada Pupovca.

Prihvatio je glavnu ulogu u spotu kojim se hrvatski građani pozivaju da glasaju za ulazak srpskih kandidata u Europski parlament, pa zbog toga već pretpio prve uvrede. Netko je, između ostaloga, objavio njegovu lažnu osmrtnicu.

No, živ je Ćiro, uostalom, pojavio se u petak navečer na otvaranju Dinamova Fan Shopa.

- Pljuju me i prijatelji i neprijatelji. Neki mi čestitaju, a neki mi je*u majku što sam podržao Srbe. No, meni je savjest čista. Srbi su me zvali, ovi moji se nisu sjetili. Držim da moramo biti solidarni jedni prema drugima i ova moja gesta treba biti primjer svima. Za pametne je prošlost gotova. Meni niko ništa ne može - izjavio je Blažević novinaru Kurira.

O čemu je točno riječ u promotivnom spotu nije htio, ali je na kraju kraćeg razgovora kazao ovo:

- Ne smijem otkrivati. Vezano je uz traktore, a tamo gdje ima traktora, ima i djece...

I Pupovac je odlučio do posljednjeg trenutka držati u tajnosti sadržaj tog zapisa.

- SDSS priprema nekoliko video-poruka uglednih Hrvata i Ćiro Blažević je jedan od njih. Zahvalni smo svim ljudima koji su podržali našu ideju i, unatoč različitim političkim uvjerenjima, žele Hrvatsku koja će biti tolerantna i u kojoj će Srbi živeti dostojanstveno - rekao je Pupovac za Kurir.