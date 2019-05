Chandler vs. Pitbull – super borba prvaka za titulu lake divizije!

Na nadolazećem Bellatoru 221 čeka nas okršaj dva možda i najznačajnija borca u povijesti ove organizacije. Michael Chandler će ukrstiti rukavice s prvakom pero divizije, Patriciom Freireom, i na ulog staviti svoju titulu lake divizije.

Bellator 221 ne propustite u izravnom prijenosu 12. svibnja, u noći sa subote na nedjelju od 3 sata poslije ponoći samo na Fight Channel PPV-u!

Prvak protiv prvaka za titulu lake divizije

Novo izdanje Bellatora, koji se održava u Illinoisu, donosi brutalni okršaj u glavnoj borbi koji se kuhao već neko vrijeme.

Michael Chandler (19-4), trostruki prvak lake divizije osvojio je pojas kad je pobijedio Brenta Primusa jednoglasnom odlukom prošlog prosinca. U zadnjih osam borbi je slavio sedam puta, a to uključuje i nokaut Freireova brata Patrickyja 2016. Chandler je dvaput pobijedio Patrickyja, što je u kombinaciji s grubim izjavama s obje strane dovelo i do međusobne netrpeljivosti.

Njegov protivnik Patricio Freire (28-4) dvostruki je prvak pero divizije. Titulu je osvojio 2017. kad je pobijedio tadašnjeg prvaka Daniela Strausa. Ovaj 31-godišnji borac iz Brazila u kavez ulazi s tri uzastopne pobjede, a zadnju je ostvario jednoglasnom odlukom nad Emmanuelom Sanchezom u studenom. U zadnjih 13 borbi je ostvario 11 pobjeda.

Chandler je u Bellatoru od 2010., odnosno od svoje četvrte profi MMA borbe, a ‘Pitbull’ se promociji priključio iste godine, pet mjeseci ranije pa tako ovaj dvojac čini nukleus Bellatorova rostera od samog početka.

Bellator 221 donosi i još jedan meč Welterweight Grand Prixa u kojem će jedan protiv drugog stajati Douglas Lima (30-7) i Michael Page (13-0), a onda su tu i AJ McKee (13-0) protiv Pata Currana (23-7), Jake Hager (1-0) protiv TJ-ja Jonesa (1-1) te Tywan Claxton (4-0) protiv Jamesa Bennetta (3-1).

Bellator 221 ne propustite u izravnom prijenosu 12. svibnja, u noći sa subote na nedjelju od 3 sata poslije ponoći samo na Fight Channel PPV-u!

Bellator 221

Michael Chandler vs. Patricio Freire

Douglas Lima vs. Michael Page

AJ McKee vs. Pat Curran

Jake Hager vs. TJ Jones

Tywan Claxton vs. James Bennett