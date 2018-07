Cedevita u skupini s prošlogodišnjim finalistom

Košarkaši Cedevite igrat će u skupini B prve faze Eurokupa, a suparnici će im biti prošlogodišnji finalist ruski Lokomotiv Kuban, berlinska Alba, turski Tofaš iz Burse, francuski Limoges i poljska Arka iz Gdynije, odlučeno je ždrijebom održanim u četvrtak u Barceloni.

- Očito je da imamo tešku skupinu. To su momčadi koje su prošle sezone igrale vrlo dobru košarku i naš prvi korak sada mora biti da izgradimo dobru momčad s kvalitetnim rosterom - izjavio je novi trener Cedevite, Španjolac Sito Alonso, koji je bio na ždrijebu uz klupskog direktora Davora Užbineca.

- Kad se okupimo moramo dobro trenirati kako bi bili kompetitivni i kako bi igrali s visokim intenzitetom svaku utakmicu - dodao je Alonso.

Lokomotiv Kuban je u prošlosezonskom finalu Eurokupa s 2-0 poražen od turske Darussafake, dok je u jakoj VTB ligi u četvrtfinalu doigravanja ispao od Himkija.

Cedevita je protiv Lokomotiva igrala u Eurokupu i prošle godine, ali u Top 16 fazi. Hrvatski prvak je u obje utakmice poražen. U Rusiji je bilo 69-64, a u Zagrebu 85-60. Cedevita je protiv Lokomotiva igrala i u svoj jedinoj euroligaškoj sezoni (2015/16.) i također izgubila u obje utakmice; 89-75 u Zagrebu te 87-63 u Krasnodaru. Rusi se mogu pohvaliti da su već jednom osvojili ovo natjecanje, u sezoni 2012/13.

Alba Berlin u prošloj je sezoni u Eurokupu došla je do Top 16 faze, dok je u Bundesligi u finalu tijesno izgubila 3-2 od Bayerna. Tofas iz Burse prošle je sezone u Eurokupu ispao nakon prve faze, no zato je u Turskoj stigao sve do finala, gdje je poražen od Fenerbahčea.

Limoges CSP je bivši prvak Europe iz 1993. godine, a u Eurokupu je prošle sezone dogurao do Top 16 faze. U prvenstvu Francuske je u polufinalu doigravanja ispao od Monaca. Asseco Gdynia je poznati poljski klub, koji je pod imenom Prokom od sezone 2004/05. do sezone 2012/13. devet godina zaredom igrao u Euroligi i sada se želi opet dignuti na europskoj sceni.

- To je vrlo interesantna skupina. Kako je ždrijeb išao, samo smo razmišljali o iscrpnim putovanjima koja nas opet čekaju. Grupa je vrlo zanimljiva. Lokomotiv je tu favorit, a ostale ekipe su podjednake snage. Međutim, mislim da će biti dobro i rekao bih da imamo dosta dobre šanse da prođemo u sljedeću fazu natjecanja - prokomentirao je ždrijeb direktor KK Cedevite Davor Užbinec.

Raspored utakmica još nije poznat, a natjecanje u Eurokupu započet će početkom listopada.

Cedevita je upravo u Eurokupu ostvarila svoj najbolji rezultat u europskim klupskim natjecanjima. U sezoni 2010/11. pod vodstvom trenera Aleksandra Petrovića Zagrepčani su nastupili na završnom turniru četiri najbolje momčadi u talijanskom Trevisu osvojili treće mjesto.