Sinkovići žele Svjetsko prvenstvo u Zagrebu, sestre Jurković prvu žensku olimpijsku normu

Predstojeći vikend Zagreb će drugi put biti domaćinom regate Svjetskoga veslačkog kupa. Prvo izdanje ovog natjecanja, koje ima samo tri regate godišnje, održalo se prije dvije godine, ali u posebnom režimu, o kojem je, pozivajući navijače, Valent Sinković kazao:

– Te 2021. nismo smjeli imati gledatelje na tribinama, a mi veslači nismo se smjeli ni tuširati. Ovo je posve druga priča i zato vas pozivamo da dođete sa svojim obiteljima i da pogledate kremu svjetskog veslanja.

Damšo se vraća na scenu

A, po nama, na tom natjecanju neće biti veće kreme od Valenta i Martina Sinkovića, dvostrukih olimpijskih pobjednika i šesterostrukih svjetskih prvaka, odnosno osvajača 18 medalja s najvećih svjetskih natjecanja.

– Ako bismo i na ovom Svjetskom kupu osvojili medalju, bilo bi to naše jubilarno, 50. odličje na najvećim svjetskim regatama – kazao je Valent, a mlađi mu brat Martin dodao:

– U odnosu na lani u ovo doba godine, čamac nam ide bolje, osjećaj je bolji, no trebamo to pokazati i na utrci, i to protiv odličnih Španjolaca koji su na Svjetskom prvenstvu bili drugi, a tu će biti i kvalitetan srpski dvojac na pariće. Inače, svi nas pitaju do kada ćemo se natjecati, a mi im obično odgovaramo da će to biti do 2028. i Olimpijskih igara u Los Angelesu. Nije da stvaram pritisak na Svjetski veslački savez, World Rowing, no bilo bi lijepo na ovom jezeru imati i jedno Svjetsko prvenstvo.

Takvo što zacijelo priželjkuje i skifist Damir Martin, kojeg očekuje čak 25 konkurentskih čamaca, a među njima i dvostruki svjetski i europski prvak Nijemac Zeidler i europski prvak iz 2020. Danac Sverri Nielsen.

– Budući da lani nisam imao nastupe, veselim se povratku u natjecateljsko veslanje. Nadam se da će ovo biti prva stepenica na putu povratka na svjetski vrh jer tamo je znatno ljepše nego na dnu.

Osim Sinkovića i Damše, na Jarunu ćemo moći vidjeti kako se sa svjetskom konkurencijom u dvojcu bez kormilara nose i braća Lončarić i sestre Jurković.

– Već kad počnem govoriti o nastupu na Svjetskom kupu, počne me "prati" trema. Cijelu smo godinu radile na zaveslaju i vjerujemo u dobar ishod tog truda. Treba vjerovati u sebe, noge trebaju biti na zemlji, a ciljevi visoko – izjavila je Ivana Jurković, koja će sa sestrom Josipom pokušati postati članicom prve hrvatske ženske posade na Olimpijskim igrama.

A za takvo što trebat će im dobar plasman na rujanskom SP-u u Beogradu. Ovaj put s Josipom na štrokeru, što je izmjena koje će se držati do daljnjeg.

– Za olimpijsku normu trebale bismo na SP-u biti među 11 najboljih posada i mi jesmo toga vrijedne. Vjerujem da ćemo se na Prvenstvu Europe u Bledu krajem svibnja upustiti u borbu za medalju – najavila je Josipa.

Među 11 najboljih na svijetu, da bi nastupili na Olimpijskim igrama, trebaju biti i Anton i Patrik Lončarić, koji su uglas izjavili:

– Lani smo na SP-u bili 13., dakle izvan kvote, no vjerujemo da smo napredovali. Uostalom, sva ova natjecanja koristit ćemo za podizanje forme za to ključno ovogodišnje natjecanje, pa tako i drugi Svjetski kup u Vareseu i treći, onaj standardni, u Luzernu.

Stiže 121 posada iz 26 zemalja

Goran Fruk, direktor Svjetskog kupa, prezentirao je brojke:

– U Zagrebu će ove godine nastupiti 223 veslača i veslačice iz 26 zemalja u 121 posadi. Prvi službeni trening je u četvrtak, a utrke se voze u petak, subotu i nedjelju.

A najviše utrka vozit će oni najbolji samci, među njima, vjerujemo, i Damir Martin:

– Mene čekaju četiri utrke u tri dana, odnosno dvije u jednom danu jer su i kvalifikacije i četvrtfinale u petak.