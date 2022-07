Bjelica poručio igračima: Ne zanima me hoće li biti nezadovoljnih, to nije moja stvar

Nogometaši Osijeka u četvrtak 28. srpnja od 20.30 sati na stadionu Gradski vrt igraju uzvratnu utakmicu drugog pretkola UEFA Europa konferencijske lige protiv kazahstanskog Kizilžara. Bijelo-plavi su s dalekog gostovanja u Nur-Sultanu donijeli pogodak prednosti (2:1) i u uzvratu će tražiti prolaz koji nosi nastavak europske priče i potencijalni sudar s boljim iz ogleda bugarskog Boteva i ciparskog APOEL-a.

- Nakon nedjeljne utakmice odradili smo dva treninga, uoči utakmice još aktivaciju. Svi igrači osim Leovca su na raspolaganju, s Beljom ćemo vidjeti je li sposoban pomoći momčadi, a laganih problema s ozljedom ima i Topčagić. Svi ostali su na raspolaganju za utakmicu i odgovoriti na sve zahtjeve koje ista nosi - rekao je u uvodu Nenad Bjelica.

Bjelica je nakon poraza od Lokomotive bio dosta kritičan prema igračima koji su nastupili u tom susretu.

- Imamo 30 igrača, svi imaju profesionalne ugovore. Oni moraju trenirati, staviti ego sa strane i biti na dispoziciju treneru kad ih on treba. Trener odlučuje tko u određenom trenutku može i treba pomoći. Hoće li biti nezadovoljnih ili neće - to je njihova stvar i to me ne zanima. Želimo našim navijačima u svakoj utakmici ponuditi borbu i angažiranost, a protiv Lokomotive to nije bio slučaj, pa sam bio razočaran, posebno zbog velike navijačke podrške. Teren je mjerilo svega.

Veliki izazov

Kizilžar je uoči prve utakmice djelovao kako poprilična nepoznanica, ali način igre kazahstanske momčadi nije iznenadio stožer Bijelo-plavih.

- Ispunili su naša očekivanja, u prvoj utakmici su se prezentirali upravo onako kako smo mislili. Očekivali smo da će se braniti u niskom bloku, da će igrati na duge lopte i koristiti svaki prekid za dolazak u napad iz kojih mogu biti jako opasni. U prvoj utakmici su nam stvorili tri, četiri jako dobre situacije, to znači da je pred nama veliki izazov ako želimo pobijediti u ovoj utakmici. A to pod svaku cijenu želimo ostvariti.

Fokusirati se na sebe

Zbog rezultata iz prve utakmice jasno je da će Kizilžar biti prisiljen tražiti pogodak, ali način igre suparnika nije nešto čime će se puno zamarati u osječkoj svlačionici.

- Ne zanima nas kako će oni igrati, fokusirat ćemo se na sebe, na svoj rad na terenu i pokušati dominirati utakmicu, donijeti našim navijačima zadovoljstvo dobre utakmice i europske pobjede. To bi nam bio jako veliki impuls za sve ono što dolazi - poručio je Bjelica.

Pokazati karakter

Iz kuta svlačionice utakmicu je najavio Petar Brlek koji je pozvao na oprez.

- Naravno da treba biti oprezan, moramo biti na najvišoj mogućoj razini da preskočimo i ovu prepreku. Uvjeren sam da ćemo nakon ove malo slabije utakmice pokazati karakter i uz pomoć naših navijača proći Kizilžar.

Pričalo se o potencijalnom nigerijskom pojačanju Sundayju Adetunjiju u redovima Osijeka.

- Nikad čuo za njega, rekao je Bjelica.

Potvrditi kvalitetu

Njegove riječi prisnažuje dojam iz prve utakmice.

- Tvrda su momčad, dobra na prekidima, koriste puno ubačaja iz auta i kornera. Ali mišljenja sam da smo kvalitetniji, dijelom smo to pokazali u prvoj utakmici, a želja nam je to potvrditi u uzvratu, zaključio je Brlek.

